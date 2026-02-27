Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta de Vigo

Premier de la phase de classement, l'OL disputera les 8es de finale de la Ligue Europa les 12 et 19 mars. Il fera face au Celta de Vigo.
Voilà, l'OL est fixé. Le premier de la phase de classement de la Ligue Europa connaît le chemin pour cette édition 2025-2026. Il attendait de découvrir son prochain adversaire en 8es de finale, avec la possibilité de recroiser à nouveau Lille, ou bien de se mesurer au Celta de Vigo.
Ce sera la deuxième option pour les hommes de Paulo Fonseca. Ils feront face au club espagnol, qui a sorti le PAOK en barrage en gagnant à deux reprises. Des succès 2-1 à l'extérieur et 1-0 au retour à domicile. Il avait terminé 16e de la première phase avec 13 points.
Match retour à domicile
Les deux confrontations auront lieu les jeudis 12 (en Galice) et 19 mars (à Décines). Elles arriveront très vite pour les Lyonnais, qui n'auront pas le temps de souffler après le déplacement à Marseille et le quart de finale de Coupe de France du 5 mars contre Lens.
Clinton Mata et ses partenaires sont par ailleurs fixés sur la suite, s'ils venaient à passer cet obstacle. Il leur faudra affronter Genk ou Fribourg dans un éventuel quart de finale. Pour la demi-finale, les Rhodaniens se trouvent dans la partie de tableau du Real Betis, du Panathinaïkós, de Braga et de Ferencváros.
Soulagé de ne pas prendre Lille , je pense que tout le monde espérait ce tirage .
( Lille se prend Aston Villa , ouille ! )
On est en plus du bon côté du tableau si on est performant bien sûr ...
Vu les blessés qu'on a, ça sera déjà compliqué de passer les 8e
content d'éviter Lille, en plus on est dans la meilleure partie du tableau.
Si on passe, le quart serait contre Genk ou Fribourg, puis le gros morceau Betis en demie (ou Ferencvaros, Braga, ou Pana).
Avec une petite chance que lille passe Aston villa
Celta en 8eme
Fribourg en quarts
Betis en demi
Aston villa en finale
Si tous les favoris passent leurs différents tours
le tableau est même avantageux pour les 1/4 et 1/2
https://fr.uefa.com/uefaeuropaleague/fixtures-results/bracket/
Les gars, c'est l'année ou jamais pour aller en finale... Parcours possible :
- 1/8èmes : Celta Vigo
- 1/4 : Genk ou Fribourg
- 1/2 : Ferencvaros ou Braga ou Panathiaikos ou Bétis Séville
Sachant qu'à chaque fois, on joue le retour à la maison.
Ils vont s'entretuer de l'autre côté du tableau, avec :
- Aston Villa qui devra se coltiner Lille à sortir
- La Roma qui devra sortir Bologne qui n'a jamais perdu un match de Coupe d'Europe à domicile
- Porto qui devra sortir Stuttgart
- Y'a que Nottingham Forest qui est à peu près épargné avec Mytjilland
Dans tous les cas, de ces 6 équipes dangereuses (Aston Villa, Lille, Roma, Porto, Stuttgart, Nottingham), on s'en récupérera mathématiquement qu'une seule en finale, sans avoir eu à les sortir. On doit prioriser cette compétition plus que tout selon moi sur la fin de la saison !
le Celta, avant et après le match aller, reçoit le Real le 7, et va au Betis le 15, gros calendrier pour eux (nous c'est réception du Paris FC, déplacement au Havre).
Des clubs qui doivent se sauver ! Le problème de Lyon, ce ne sont pas tant les adversaires que les blessés !
On a la chatte maximum cette saison en europa ligue .
On a désormais notre feuille de route complète pour nous rendre à Istanbul en mai prochain .
Je sais qu’il y en a quelques- uns, au sein de ce forum, qui sont partisans de privilégier cette compétition pour les semaines à venir. Et bien aujourd’hui je rejoins ce clan . Gagner l’Europa League nous permet de cocher toutes les cases :
Enrichir notre musée d’un prestigieux trophée et rejoindre le tout petit cercle des clubs français .
Nous qualifier pour la champion league
Améliorer nos finances. 13M€ pour le vainqueur en Turquie , sans compter les gains de la phase finale
Combler de bonheur les supporters
❤️💙🏆
Ahurissant la chatte qu'on a : on sait désormais qu’il sera impossible pour l’OL d’affronter Aston Villa, Porto, la Roma, Lille, Nottingham Forest et Stuttgart avant la finale.
Je le dis depuis octobre, on va gagner l'Europa ligue cette saison.
Après le sabordage inouï de la saison passée en quart, le tirage au sort du jour nous donne une opportunité exceptionnelle d'enfin aller chercher ce premier titre européen de l'histoire de l'OL.
A minima, on se doit d'aller chercher notre première finale et après voir sur un match (car Aston Villa c'est du très solide si on les joue en finale).
Fonseca nous doit ça après avoir bousillé la fin de l'ère Lacazette à l'OL.
Tu fais ça comment si tu as autant de blessés ? sympa les jeunes (que je kiffent au demeurant) mais tu ne fais pas 3 competitions avec des des joueurs du centre
Bonne nouvelle car ca devient lassant entre les francais comme Brest vs PSG et Monaco vs PSG
Très très très rassuré… ouf
Attention je ne dis pas que le Celta Vigo c’est plus facile.
Pas du tout même.
Mais Lille nous connaît que parfaitement et même si le résultat a été de notre côté sur les 3 rencontres cette année, il faut avouer que c’était du 50-50 à chaque fois.
Et c’est une équipe dure à jouer.
Contre le Celta on sera favoris…. Et contre Lille ça aurait été du 50/50.
Bref chaque match va être compliqué mais je suis de l’avis de ce qui pense que c’est vraiment l’année pour la gagner.
Mais à une seule condition… le retour de nos blessés ..
Et rapidement
Y a plus de discussion possible faut vraiment la jouer à fond cette coupe, quitte a sacrifier la coupe de France et quelques points en L1. On pourra jamais aligner les planètes mieux que cette année pour arriver au bout... Comme quoi finalement la différence entre 1er et 2e de la phase de ligue était bien plus massive qu'on le pensait, l'autre côté du tableau fait flipper! Même si Aston Villa va en finale ils auront laisser un paquet de plumes en route! Merci aux mini-gones de nous avoir plier le PAOK!
ah non il n'y a aucune différence entre 1er et 2e, c'est purement le hasard du tirage au sort.
Je ne sais pas si tu as regardé le tirage au sort, il y avait 2 boules avec nous et Aston Villa pour savoir de quel côté du tableau on tombe. Si c'est Aston Villa qui est tiré à notre place, on est de l'autre côté du tableau.
Et c'était pareil pour la Roma et Porto, à chaque fois une chance sur 2 d'être dans l'une ou l'autre partie du tableau.
Tonga, 100% en phase.
Istanbul , let’s go !!!!
🏆🔴🔵
Comme la saison dernière, tu as déjà organisé tes prochaines vacances ?
Ou tu attends tout de même les matchs contre Vigo ?
Oui oui les gars attention, tout le monde commence à parler des 1/4 et 1/2, mais on commence vraiment à s'enflammer là !
Il faut déjà que l'équipe retrouve un niveau de jeu correct, récupère le maximum de blessés, et surtout enchaine deux bonnes performances contre une équipe espagnole (notre seule défaite en EL reste contre une équipe espagnole, ça ne veut pas forcément dire grand chose mais quand même).
Si on commence à se voir trop beau et s'imaginer en finale, c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis !
En tant que supporter, on peut rêver de finale, en revanche oui le staff et les joueurs doivent d'abord penser au Celta.
Même moi en tant que supporter, j'avoue préférer ne pas m'enflammer pour éviter les déceptions 🙂
Il faut bien-sûr voir la réalité et se dire qu'on peut aller au bout, mais il n'y aura aucun match facile désormais, et la pression est de notre côté. Ce serait une déception que de s'arrêter à ce stade de la compétition.
Quand Fonseca va titulariser un double pivot De Carvalho-Mangala à la place de Morton & Tolisso en quart de finale vs Fribourg, ça va nous faire tellement bizarre n'empêche.
BG91 : Pas d'enflammade, évidemment que rien n'est joué et qu'il faudra se sortir les doigts 6x de suite pour esperer voir Istanbul! Faudra aussi qu'on se relève de la fin de notre série de victoires, qu'on retrouve nos blessés, etc. Mais chiant à jouer comme on l'a été depuis décembre on doit assumer d'être 1 des 2 favoris de notre partie de tableau! Déjà parce que nos adversaires nous verrons comme tels et qu'on risque de se faire pilonner violemment si on n'en prend pas conscience! Ensuite parce que ça fait quand même du bien d'avoir le droit de rêver grand cette saison !
en ligue des champions , les parisiens ne feront pas le doublé , sauf miracle .
Real - Manchester city en 1/8
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Real-madrid-manchester-city-en-choc-le-tirage-au-sort-complet-des-huitiemes-de-finale-de-ligue-des-champions/1655385
Je vois bien Vitinha Neves et cie revenir petit à petit en forme avant la CdM et faire une grosse fin de saison, alors perso je pense que Paris est pas à enterrer.
Une équipe espagnole tout ce que je redoutais le plus. L'Espagne le pays où il laisse tjrs des miettes aux autres.
Vous me faites rire à dire qu'ils vont être facile et que ça laisse la route libre pour aller en finale.
Ce match il va falloir le prendre très au sérieux.
"Vous me faites rire à dire qu'ils vont être facile et que ça laisse la route libre pour aller en finale."
Personne ne dit que l'OL va gagner la Ligue Europa facile mais si l'OL doit avoir peur en Europa Ligue de jouer le Celta en 8ème, Fribourg en quart etc, autant qu'ils arrêtent de jouer au foot et se mettent à la pêche.
Factuellement, Porto, la Roma et Aston Villa sont les trois plus gros morceaux de la compet et on les évite jusqu'à la finale donc oui le tirage est bon, ce qui n'enlève rien à la qualité du Celta.
PS : Et je te rappelle qu'on joue 8ème, quart et demi avec retour à la maison, immense avantage !
Je dis pas que l'ol doit avoir peur, je dis que c'est un club espagnol...
Bah je sais bien que c'est pas évident mais entre le Celta et Lille (qui étaient les deux seules options en 8ème), je trouve que Lille avait vraiment la gueule du match piège (suffit de voir cette saison où on a beau gagner les 3 matches, y en a pas un qui est maîtrisé) avec équipe adverse qui nous connaît par coeur et grosse intensité.
Et pour le reste du tableau, ne pas avoir Villa, Roma, Nottingham et Porto en quart et demi, c'est clairement une immense chance.
Après ca se trouve on se fera sortir par Genk ou Ferencvaros mais auquel cas là y aura aucun regret on aura juste pas été à la hauteur de la compet.
Pas du tout aussi optimiste que vous
Le foot Espagnol c'est pas de la rigolade, et le Celta ne fait pas de la figuration en championat.
On va rentrer dans le dur dès dimanche et le résultat donnera surement le ton pour la suite.
Personne ne dit que le Celta, en effet 6ème de Liga, c'est simple mais si pour aller en finale l'OL craint le Celta, Genk, Fribourg, Braga, Ferencvaros etc, autant direct se mettre à la pêche car en finale contre Villa (3ème de PL, meilleur Ligue au monde) j'ose même pas imaginer les cauchemars !
Si on passe le Celta alors tout est.possible en regardant les adversaires suivants sur le papier et nos blessés revenus.
Et c'est bien là notre gros problème offensif pour dimanche et bien sûr jeudi. Mais les sardines c'est le plus gros match car si on avait 8 points d'avance en L1 ça permettrait de jouer plus sereinement l'Europa.
Content d'être dans ce tableaux la pour eviter Lille mais la double confrontations contre le Celta conditionnera le reste, c'est du 50/50, puis le Betis ou la Roma en demi je me demande si je prefere pas la Roma, la aussi on sera pas favoris, quand à une éventuelle finale pareil on est tres loin de faire la meme saison qu'Aston Villa..
Bon mais ya toute la partie des blessés qui sera decisive, si on arrive à vite les récupérer on sera tres dur à jouer, par contre sans Sulc, Moreira, je me fait pas d'illusions si Fofana ne revient pas..
Ah ben le Betis si on a pas notre équipe au complet ils nous sortirons les doigts dans le nez, il vaudra mieux si on y va les prendre en finale, tout restera possible.
Personne dis que ça va être facile.
Tout les matchs en Europe se dispute à fond.
Mais faudrait qu’on soit culotté de ne pas se satisfaire du tirage au sort 😅
Sur le papier on est clairement favoris pour aller en final.
Oui c’est sûr la feuille et Il se peux qu’on sorte des les 1/8.
Mais la on commente un article qui parle uniquement du tirage au sort jusqu’à la final.
Et je pense et je suis persuadé que tous ceux qui aiment l’OL doivent se réjouir du tirage.
Après si on perd en 1/8 c’est sûr que certains diront je vous l’avais dis.
Mais sérieusement sur le papier les signaux sont au vert.
Et pour bien fois depuis des années, je pense que l’OL doit privilégier l’Europe.
C’est une chance inouïe.
Rien que ça favoris pour aller en finale??
Alors qu'hier ou avant hier tu disais que tu avais l'impression qu'on ne pourra plus battre personne en L1 apres la defaite contre Strasbourg ??
J'ai une question Olreal .
Tu suis le Real?
C'est ton pseudo qui me fait te poser cette question..
L'Europa league c'est niveau L1 maintenant leroilyon ? On l'a jamais gagné depuis sa création (il me semble), mais on est tellement au-dessus de ça en France ... Bien sûr qu'on est favori pour la finale ! Comme tous les ans ! Favori naturel. Celta Rome Porto stuttgart betis Fribourg genk ? ça vaut quoi tous ces paysans ? Ça baissera les yeux en entrant sur notre pelouse.
C'est tellement simple le foot Interol 😀
Ca me rappelle les commentaires apres le tirage au sort en 8eme en 2008, la petite Roma qu'on devait écrabouiller apres le 0-0 chez eux ou alors le tirage contre la ridicule Real Sociedad en barrage, petit club espagnol sans aucune expérience européenne..
Résultat des courses??
Triple passement de jambes de Mancini avec concassage de reins pour Réveillere et leçon tactique italienne..
Bicyclette de Griezman dans nos tronches et 0-2 à l'aller puis 2-0 au retour, net et sans bavure..
L'équipe de France championne du monde en 2002 aussi, Senegal, Uruguay, Danemark les 3 meilleurs buteurs Henry pour la PL, Trezeguet pour la Série A et Cissé pour la L1, resultat bah coucouche panier..
L'humilité dans le foot, ne surtout pas se projeter au delà du match suivant, c'est une leçon qu'on devra malheureusement rabâcher jusqu'à la fin des temps.
Oui leroilyon 😄😄
Ce 2-0 2-0 contre la sociedad, ça a été une telle leçon de football... Ça m'avait fait très mal... 😄
Griezmann dans ces 2 matchs, ouille ouille ouille... Ciseau et compagnie !
J'étais en Croatie pour le match avec un ultra de Zagreb (blue army, un truc du genre), il m'a vu tellement dégouté, il m'a dit "bon allez viens, on va parler du match du dinamo de demain, c'est moi qui paye les bières, parce que là...", il a passé la nuit à me remonter le moral, il m'a filé un sweet du club et tout 😄😄
Mélange des cultures sympa, mais souvenir douloureux...
Ouai bon en même temp y'avait un tel niveau d'écart, j'étais qu'à moitié déçu, quand tu prend une telle leçon perso ca me déçoit moins..
Oui c'est vrai leroilyon. 2-0 2-0 en ligue des champions, c'est une sévère correction. Déjà 1-0 1-0 pour moi c'est une différence de classe. Et c'est bien ce qui m'a fait mal. Se faire déclasser par cette Sociedad, avec tout le respect, ça fait mal. Rappelons que, quelques années avant, c'est nous qui les avions surclassé 1-0 1-0, alors qu'ils avaient une toute autre équipe (la doublette Nihat Kovacic, Xabi Alonso), hyper rodée collectivement, qui avait fini 2e en liga avec Denoueix en jouant avec un niveau de dingue.
Tout ça pour se faire lyncher plus tard par cette même équipe, beaucoup moins solide (même si très belle). Le déclassement de l'ol se confirmait de plus en plus, et ça faisait mal... Sans parler de l'élimination en barrage, qui n'était pas une habitude chez nous... L'Europe pour moi c'est important... Surtout à cette époque. On perd pas en barrage, c'est pour les blaireaux ça. Pas une vraie équipe européenne. Bon, ben...
Ouai c'était en 8eme en 2004 je crois, on passe pour la première fois en quart, on devenait enorme, grâce à Juninho qui etait stratosphérique, on sort le tour suivant contre le futur vainqueur l'injouable FC Porto du Mourinho de Déco et Maniche, quelle but il nous met à Gerland j'étais juste derriere la cage.
On etait tellement gâté à cette epoque, quand on sortait de C1 c'était toujours par des monstres..
Porto, PSV, Milan, Barca, Man U, la Roma, à chaque fois j'ai eu la chance d'assisté aux match aller et retour, dans des stades à couper le souffle avec des publics extraordinaires et des villes qui pue le foot..
Franchement on se faisait éliminer j'étais meme pas dégouté j'étais content d'avoir été present et d'assister à de telle rencontre, ce ne sont que des merveilleux souvenirs.
Ah oui t'as bien profité de l'âge d'or !
Lyon - Nottingham Forest en finale svp, avec Textor/Marinakis assis à côté de Kang/Gerlinger, j'achète TOUT DE SUITE !
Ce serait excellent haha !
Heureux d'éviter Lille, quel ennui cela aurait été de jouer une équipe française ! qui a l'air de revenir en forme en plus!
Bon on a un bol incroyable niveau tirage depuis de le début de cette coupe d'Europe mais avec tous nos blessés, je ne nous vois pas la gagner... c'est dommage car c'est l'année où jamais
Quel soulagement d'éviter Lille ! Comme beaucoup d'entre vous, je sentais venir le bourbier... Soyons sérieux contre le Celta (équipe vicieuse de ce que j'ai pu voir et entendre), les tours suivants et une bonne surprise pourrait nous attendre !
Espérons maintenant qu'on sera heureux concernant les blessures...
Allez l'OL
Ouf ! nous voilà assurés d'être en LDC l'an prochain (puisqu'on va gagner la ligue europa...)
Le retour du "Ya cher moy"... 😅
69 la trik ya cher moy ! 😀
Non, pitié.
Celta joue en 3-4-3 avec un bloc resserré à mi-hauteur. Encaisse peu de buts sur contre-attaque mais beaucoup plus sur CPA. 7e attaque, 5e défense. 6e de Liga. Pas mal du tout, attention !
Ouais ouais le jackpot le jackpot on a déjà entendu ça et on sait comment ça a fini…🙄
On verra comment ça se passe contre le celta vigo et on verra alors la suite s’il y en a une.
Moi j’ai souvenir d’exactement les mêmes commentaires du genre avant de jouer la Réal Sociedad d’Antoine Griezmann et Carlos Vela.
J’en ai encore les fesses rouges alors arrêtez de vous enflammer uniquement pour ensuite tomber sur le club en ralant sur tout et tout le monde.
On est tellement miraculés cette année que chaque match est un bonus au delà duquel il est illusoire de regarder.
On a avant tout besoin de récupérer nos blessés. Et ça c’est absolument pas garanti.
A part pour une greffe de cheveux ne prenez pas vos billet pour Istanbul tout de suite c’est un conseil amical 😉
Je vois certains parler de chance pour le tirage, mais c'est surtout lié au fait que l'OL a fini 1er et Aston villa 2eme et que les 2 sont têtes de série. donc à l'opposé dans le tableau des 8eme.
Depuis la fin de phase de ligue on savait que nous ne pourrions pas rencontrer Aston Villa avant la finale.
Par contre Celta Vigo (6eme en liga) pas certain que l'on soit si chanceux que ca.
Face au 5 premiers : Ils ont tapé le real à Madrid, fait nul contre le 3eme, 4eme et 5eme et n'ont perdu que contre Barcelone.