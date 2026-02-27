Actualités
Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Ligue Europa : le Celta ou Lille pour l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 29 Commentaires

    • Les barrages ont livré leur verdict. Premier de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL défiera le Celta de Vigo ou Lille en 8es.

    Il fait partie des quatre clubs français en 8es de finale des compétitions européennes. Avec le PSG (Ligue des champions), Lille (Ligue Europa) et Strasbourg (Ligue Conférence), l'OL est l'un des derniers représentants de la Ligue 1 en Europe. Brillant premier de la phase de classement de la C3, il a pu tranquillement observer ses adversaires se disputer un ticket lors des barrages.

    Avant même les doubles confrontations, les joueurs de Paulo Fonseca savaient qu'ils rencontreraient le vainqueur de LOSC - Étoile Rouge ou de Celta - PAOK. Dans la deuxième opposition, la hiérarchie a été respectée, avec une qualification des Espagnols (1-2 et 1-0). Le second duel était plus équilibré, et ce sont les Lillois qui ont pris le meilleur sur les Serbes.

    Vers un 4e et 5e OL - Lille cette saison ?

    Battus 1 à 0 à domicile après une prestation calamiteuse, les hommes de Bruno Genesio ont bien redressé la barre jeudi. Auteurs d'une performance d'un autre calibre à l'extérieur, ils ont vite ouvert le score par Olivier Giroud. Puis, lors de la prolongation, c'est Nathan Ngoy qui a offert la qualification aux siens (0-2 a.p). Nous pourrions donc assister à cinq face-à-face entre Lyonnais et Lillois cette saison.

    On connaîtra le chemin jusqu'à la finale

    Le tirage au sort pour déterminer le rival des coéquipiers de Corentin Tolisso aura lieu ce vendredi à 13 heures. On connaîtra non seulement les affiches des 8es de finale, mais aussi le chemin des quarts et des demies. Il ne faudra pas jouer les matchs avant, mais cela nous donnera une idée des défis à venir pour le groupe rhodanien.

    Un tableau que l'OL s'est ouvert, sur le papier, puisqu'il est certain de ne pas croiser la route d'Aston Villa avant une éventuelle finale. Néanmoins il reste des formations très solides comme Porto, la Roma ou encore le Real Betis. Mais rendez-vous déjà au tour suivant les 12 et 19 mars.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta
    29 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 27 Fév 26 à 7 h 33

      A choisir je préfère le Celta Vigo. En Europe je préfère affronter des équipes européennes

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - ven 27 Fév 26 à 7 h 39

        +1, et marre d'affronter lille cette saison.

        Signaler
    2. Avatar
      KIM K - ven 27 Fév 26 à 8 h 11

      Pareil , par contre coté lillois je ne suis pas sûr qu'ils ne préfèrent jouer l'OL ( sinon c'est Aston Villa pour eux )

      Signaler
    3. Avatar
      leroilyon - ven 27 Fév 26 à 8 h 16

      Bonjour à tous, oui je pense que si on fait un sondage une immense majorité preferera affronter le Celta, meme si ca sera du 50/50 ..

      Signaler
    4. Avatar
      BadGone91 - ven 27 Fév 26 à 8 h 21

      Pareil, préférence Celta que j'avoue ne pas connaitre, mais qui semble être une plutôt bonne équipe !

      Ça peut être pas mal pour Endrick de jouer contre une équipe de Liga. Il pourra prouver qu'il a le niveau pour jouer au Real.

      Si on tombe encore sur Lille... chiant, surtout qu'on dirait qu'ils sont en train de relancer une série là. Par contre ils ont quand même toujours beaucoup d'absents, et ils enchainent les matchs en ce moment. Ça peut être dur pour eux en mars.

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - ven 27 Fév 26 à 9 h 12

      Surtout pas Lille , bravo à eux ils ont réalisé l'exploit , Génésio avait sa tête en jeu récemment , ils s'en est sorti brillamment .
      Les Lillois sont très difficiles à jouer , très bien organisés , et Giroud est encore la pour la mettre au fond .

      Signaler
    6. Monark en route pour Istanbul
      Monark on est là et bien là - ven 27 Fév 26 à 9 h 22

      C’est une belle perf’qu’ils ont réalisée à Belgrade , même si ( pour avoir vu l ‘essentiel du match) l’adversaire en face n’était pas une foudre de guerre, loin de là. Pour écarter, le cas échéant, le , il faudra un OL des grands soirs ,car on est pas 6ème de Liga par hasard ( et 7ème la saison précédente ).

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 27 Fév 26 à 9 h 40

        salut monark , je n'ai jamais vu jouer cette équipe , ils sont dans le top 6 de la liga , mais c'est quand même très loin des deux monstres , le Real et le Barça , c'est une équipe qui reste abordable pour l'OL ( si ceux ci jouent à leur niveau et courent un peu plus que contre Strasbourg ) .

        Signaler
      2. Avatar
        leroilyon - ven 27 Fév 26 à 10 h 00

        Oui mais a quelle niveau aurait finis l'OL en Liga l'an passé ?
        On aurait été sûrement nous aussi tres tres loin des 2 monstres qui sont en fait 3..

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - ven 27 Fév 26 à 10 h 07

          on aurait fini aux alentours de 6 comme en ligue 1 ; je ne crois pas en la thèse que la liga soit très au dessus de notre championnat .

        2. Avatar
          leroilyon - ven 27 Fév 26 à 10 h 38

          C'est paradoxal pour moi ce que tu dis la Juni38 car si on aurait finis 6eme nous sommes au meme niveau que le Celta donc ce n'est pas ce que j'appelle un tirage abordable, c'est du 50/50 ..

          Ensuite il suffis de constater combien de club espagnol ont remporté une coupe d'europe (hors Barca, Real) pour se rendre compte que nous sommes infiniment loin de leur niveau, tu parle d'humilité sur un autre article, je pense qu'en matière de football la L1 devrais se faire minuscule ..

          FC Seville vainqueur de la ligue Europa 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023.

          Atletico Madrid vainqueur de la ligue Europa 2010, 2012, 2018

          Valence vainqueur de la coupe UEFA en 1962, 1963, 2004

          Villareal vainqueur de la Ligue Europa 2021.

          Saragosse vainqueur de la coupe UEFA en 1964

          Club francais neant, soit 14 de moins que les clubs espagnols hors Barca, Real, sinon faut en ajouter 5 de plus, (3 pour le Barca, 2 pour le Real) donc 19-0 pour l'Espagne contre la France en Ligue Europa.

          Commençons par en gagner une un jour avant de vouloir se comparer je pense, parce que ya pas photos, surtout que les victoires sont récentes, c'est pas comme si elle n'était que dans les années 70..

          Et en C1 sans commentaire..

        3. Juni38
          Juni38 - ven 27 Fév 26 à 10 h 47

          oui c'est pour moi du 50/50 , abordable était un mauvais terme , je voulais dire qu'on avait une chance de passer , alors que contre des plus gros de liga on en avait aucune .

    7. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - ven 27 Fév 26 à 9 h 30

      Ma préférence va pour le Celta.
      Déjà parce que Lille aura forcément un gros esprit de revanche après les 3 défaites qu'on leur a infligé cette saison.
      Et puis je préfère avoir l'opportunité de deux clubs français en quart, plutôt qu'un seul.

      Signaler
      1. Monark en route pour Istanbul
        Monark on est là et bien là - ven 27 Fév 26 à 10 h 37

        quelle grandeur d’esprit!! 😉😂

        Signaler
    8. Cypus34
      Cypus34 - ven 27 Fév 26 à 9 h 59

      Oui, et puis Génésio est capable de faire tomber Villa et de s'effondrer au tour suivant contre Midtjylland, ce qui serait tout bénef pour nous si on arrive jusqu'en finale !

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 27 Fév 26 à 10 h 08

        Contre l'OL aucune chance que les lillois de Génésio s'effondre , bien au contraire .
        C'est vraiment une équipe pour moi redoutable , et Génésio est devenu un excellent coach , je me méfie beaucoup d'eux .

        Signaler
    9. Monark en route pour Istanbul
      Monark on est là et bien là - ven 27 Fév 26 à 10 h 41

      vraiment, en toute toute objectivité, sur ce que j’ai vu hier à Belgrade, l’OL , avec son équipe au complet,est supérieur à Lille. il n’y a vraiment pas photo.😉❤️💙

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 27 Fév 26 à 10 h 46

        Oui et on devait gagner 0-3 à Strasbourg Monark.. 😉

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - ven 27 Fév 26 à 10 h 49

        oups je te trouve bien confiant !!
        Après les matchs qu'on a joué en Février , je suis quelque peu refroidi pour ma part , on en a maitrisé aucun .

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - ven 27 Fév 26 à 10 h 52

          Oui pareil, je nous sentais imbattable il y a un mois, j'avoue qu'aujourd'hui je n'ai plus trop le même avis !

        2. Avatar
          leroilyon - ven 27 Fév 26 à 10 h 57

          Sans Sulc et Moreira on est beaucoup moins fort, ces 2 la ne sont pas avare d'effort defensif et offensif..
          Donc on est forcément tres amoindri..
          Apres on a toujours notre solidarité et ça peut déplacer des montagnes, mais etre favoris non, on est favoris de rien surtout en coupe d'Europe..

        3. Juni38
          Juni38 - ven 27 Fév 26 à 10 h 58

          et ça vaut aussi pour d'autres équipes et des gros comme le Qsg , loin de son top niveau .
          A l'image de son défenseur Pacho qui était un monstre , celui ci est méconnaissable en ce moment , la fatigue et l'usure touche toutes les équipes .

    10. Monark en route pour Istanbul
      Monark on est là et bien là - ven 27 Fév 26 à 10 h 57

      j’ai pris soin d’écrire « en toute objectivité » . je suis bien conscient que le scénario d’un match peut être tout autre.

      Signaler
    11. Avatar
      Olreal - ven 27 Fév 26 à 10 h 59

      Je vois pas où est l’intérêt de finir premier pour se taper le celta vigo ou Lille encore pire.
      Tirage au sort très très difficile pour une 1/8 de final d’europa league.
      Avec les absents ça me fait bien flipper.
      Lille l’équipe à éviter absolument.
      Ils vont sûrement la jouer à fond.
      Pendant que nous on soigne nos bobos… et on en a énormément en ce moment…. Moreira, Sulc, Fofana et nuamah, c’est vraiment trop pour pouvoir prétendre jouer et la course à l’Europe et l’europa league avec une double confrontation Lille ou celta Vigo en 1/8.
      J’ai beaucoup d’espoir pour la ligue Europa et bien plus que l’Annee dernière où je pensait sincèrement qu’on ne pouvait pas jouer les deux.
      Toujours pas de Fofana à l’entraînement, ça fait flipper.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 27 Fév 26 à 11 h 07

        à se demander si on le reverra jouer Malick .
        Le club ne communique pas .

        Signaler
      2. Avatar
        BadGone91 - ven 27 Fév 26 à 11 h 08

        Effectivement on a pas forcément beaucoup de chance, mais on va jouer des 8e de finale on ne va plus avoir de matchs contre des adversaires faibles sur le papier.
        Certains vont devoir jouer contre Stuttgart, ou encore Notthingam Forest qui sont passés par les barrages. Pas sûr que ce soit des équipes inférieurs à Lille ou le Celta.

        Signaler
    12. Juni38
      Juni38 - ven 27 Fév 26 à 11 h 26

      Tirage au sort – Huitièmes de finale
      Ligue Europa
      Vendredi 27 février
      13h sur Canal+

      Tirage au sort – Huitièmes de finale
      Ligue Conférence
      Vendredi 27 février
      14h sur Canal+

      Signaler
    13. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - ven 27 Fév 26 à 12 h 01

      pour ceux qui n'ont pas canal, le tirage est gratuit sur le site de l'UEFA :
      https://www.uefa.tv/home

      Signaler
    14. Avatar
      Ahtmos - ven 27 Fév 26 à 13 h 18

      Cool c le celta vigo en 8eme !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta 18:15
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso se confie sur son rôle de capitaine 17:35
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale 16:40
    Avant l'OM, l'OL espère avoir appris la leçon strasbourgeoise 15:50
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : Corentin Tolisso et le secret tactique de Paulo Fonseca 15:00
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Louis-Jean et Fonseca voulaient éviter Lille 14:35
    OL : Fonseca donne des nouvelles de Moreira, Nuamah, Fofana et Sulc 13:55
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta de Vigo 13:17
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'attaque de l'OL au défi de l'OM 12:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Avant OM - OL, Afonso Moreira et Pavel Šulc absents de l'entraînement 11:35
    Leonardo Balerdi lors d'un match entre l'OM et Clermont
    Ligue 1 : un OM au complet face à l'OL ? 11:00
    Avant d'affronter l'OL, Lens profite d'un coup de pouce du calendrier 10:10
    OL Académie : le programme du week-end 09:25
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OM - OL : le grand soir pour Roman Yaremchuk ? 08:40
    Coupe de France : Benoit Bastien au sifflet d’OL - Lens 08:00
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Ligue Europa : le Celta ou Lille pour l'OL 07:30
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret 07:30
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    Contre l’OM, l’OL doit "se méfier de la bête blessée" 26/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut