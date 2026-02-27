Les barrages ont livré leur verdict. Premier de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL défiera le Celta de Vigo ou Lille en 8es.
Il fait partie des quatre clubs français en 8es de finale des compétitions européennes. Avec le PSG (Ligue des champions), Lille (Ligue Europa) et Strasbourg (Ligue Conférence), l'OL est l'un des derniers représentants de la Ligue 1 en Europe. Brillant premier de la phase de classement de la C3, il a pu tranquillement observer ses adversaires se disputer un ticket lors des barrages.
Avant même les doubles confrontations, les joueurs de Paulo Fonseca savaient qu'ils rencontreraient le vainqueur de LOSC - Étoile Rouge ou de Celta - PAOK. Dans la deuxième opposition, la hiérarchie a été respectée, avec une qualification des Espagnols (1-2 et 1-0). Le second duel était plus équilibré, et ce sont les Lillois qui ont pris le meilleur sur les Serbes.
Vers un 4e et 5e OL - Lille cette saison ?
Battus 1 à 0 à domicile après une prestation calamiteuse, les hommes de Bruno Genesio ont bien redressé la barre jeudi. Auteurs d'une performance d'un autre calibre à l'extérieur, ils ont vite ouvert le score par Olivier Giroud. Puis, lors de la prolongation, c'est Nathan Ngoy qui a offert la qualification aux siens (0-2 a.p). Nous pourrions donc assister à cinq face-à-face entre Lyonnais et Lillois cette saison.
On connaîtra le chemin jusqu'à la finale
Le tirage au sort pour déterminer le rival des coéquipiers de Corentin Tolisso aura lieu ce vendredi à 13 heures. On connaîtra non seulement les affiches des 8es de finale, mais aussi le chemin des quarts et des demies. Il ne faudra pas jouer les matchs avant, mais cela nous donnera une idée des défis à venir pour le groupe rhodanien.
Un tableau que l'OL s'est ouvert, sur le papier, puisqu'il est certain de ne pas croiser la route d'Aston Villa avant une éventuelle finale. Néanmoins il reste des formations très solides comme Porto, la Roma ou encore le Real Betis. Mais rendez-vous déjà au tour suivant les 12 et 19 mars.
A choisir je préfère le Celta Vigo. En Europe je préfère affronter des équipes européennes
+1, et marre d'affronter lille cette saison.
Pareil , par contre coté lillois je ne suis pas sûr qu'ils ne préfèrent jouer l'OL ( sinon c'est Aston Villa pour eux )
Bonjour à tous, oui je pense que si on fait un sondage une immense majorité preferera affronter le Celta, meme si ca sera du 50/50 ..
Pareil, préférence Celta que j'avoue ne pas connaitre, mais qui semble être une plutôt bonne équipe !
Ça peut être pas mal pour Endrick de jouer contre une équipe de Liga. Il pourra prouver qu'il a le niveau pour jouer au Real.
Si on tombe encore sur Lille... chiant, surtout qu'on dirait qu'ils sont en train de relancer une série là. Par contre ils ont quand même toujours beaucoup d'absents, et ils enchainent les matchs en ce moment. Ça peut être dur pour eux en mars.
Surtout pas Lille , bravo à eux ils ont réalisé l'exploit , Génésio avait sa tête en jeu récemment , ils s'en est sorti brillamment .
Les Lillois sont très difficiles à jouer , très bien organisés , et Giroud est encore la pour la mettre au fond .
C’est une belle perf’qu’ils ont réalisée à Belgrade , même si ( pour avoir vu l ‘essentiel du match) l’adversaire en face n’était pas une foudre de guerre, loin de là. Pour écarter, le cas échéant, le , il faudra un OL des grands soirs ,car on est pas 6ème de Liga par hasard ( et 7ème la saison précédente ).
salut monark , je n'ai jamais vu jouer cette équipe , ils sont dans le top 6 de la liga , mais c'est quand même très loin des deux monstres , le Real et le Barça , c'est une équipe qui reste abordable pour l'OL ( si ceux ci jouent à leur niveau et courent un peu plus que contre Strasbourg ) .
Oui mais a quelle niveau aurait finis l'OL en Liga l'an passé ?
On aurait été sûrement nous aussi tres tres loin des 2 monstres qui sont en fait 3..
on aurait fini aux alentours de 6 comme en ligue 1 ; je ne crois pas en la thèse que la liga soit très au dessus de notre championnat .
C'est paradoxal pour moi ce que tu dis la Juni38 car si on aurait finis 6eme nous sommes au meme niveau que le Celta donc ce n'est pas ce que j'appelle un tirage abordable, c'est du 50/50 ..
Ensuite il suffis de constater combien de club espagnol ont remporté une coupe d'europe (hors Barca, Real) pour se rendre compte que nous sommes infiniment loin de leur niveau, tu parle d'humilité sur un autre article, je pense qu'en matière de football la L1 devrais se faire minuscule ..
FC Seville vainqueur de la ligue Europa 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023.
Atletico Madrid vainqueur de la ligue Europa 2010, 2012, 2018
Valence vainqueur de la coupe UEFA en 1962, 1963, 2004
Villareal vainqueur de la Ligue Europa 2021.
Saragosse vainqueur de la coupe UEFA en 1964
Club francais neant, soit 14 de moins que les clubs espagnols hors Barca, Real, sinon faut en ajouter 5 de plus, (3 pour le Barca, 2 pour le Real) donc 19-0 pour l'Espagne contre la France en Ligue Europa.
Commençons par en gagner une un jour avant de vouloir se comparer je pense, parce que ya pas photos, surtout que les victoires sont récentes, c'est pas comme si elle n'était que dans les années 70..
Et en C1 sans commentaire..
oui c'est pour moi du 50/50 , abordable était un mauvais terme , je voulais dire qu'on avait une chance de passer , alors que contre des plus gros de liga on en avait aucune .
Ma préférence va pour le Celta.
Déjà parce que Lille aura forcément un gros esprit de revanche après les 3 défaites qu'on leur a infligé cette saison.
Et puis je préfère avoir l'opportunité de deux clubs français en quart, plutôt qu'un seul.
quelle grandeur d’esprit!! 😉😂
Oui, et puis Génésio est capable de faire tomber Villa et de s'effondrer au tour suivant contre Midtjylland, ce qui serait tout bénef pour nous si on arrive jusqu'en finale !
Contre l'OL aucune chance que les lillois de Génésio s'effondre , bien au contraire .
C'est vraiment une équipe pour moi redoutable , et Génésio est devenu un excellent coach , je me méfie beaucoup d'eux .
vraiment, en toute toute objectivité, sur ce que j’ai vu hier à Belgrade, l’OL , avec son équipe au complet,est supérieur à Lille. il n’y a vraiment pas photo.😉❤️💙
Oui et on devait gagner 0-3 à Strasbourg Monark.. 😉
oups je te trouve bien confiant !!
Après les matchs qu'on a joué en Février , je suis quelque peu refroidi pour ma part , on en a maitrisé aucun .
Oui pareil, je nous sentais imbattable il y a un mois, j'avoue qu'aujourd'hui je n'ai plus trop le même avis !
Sans Sulc et Moreira on est beaucoup moins fort, ces 2 la ne sont pas avare d'effort defensif et offensif..
Donc on est forcément tres amoindri..
Apres on a toujours notre solidarité et ça peut déplacer des montagnes, mais etre favoris non, on est favoris de rien surtout en coupe d'Europe..
et ça vaut aussi pour d'autres équipes et des gros comme le Qsg , loin de son top niveau .
A l'image de son défenseur Pacho qui était un monstre , celui ci est méconnaissable en ce moment , la fatigue et l'usure touche toutes les équipes .
j’ai pris soin d’écrire « en toute objectivité » . je suis bien conscient que le scénario d’un match peut être tout autre.
Je vois pas où est l’intérêt de finir premier pour se taper le celta vigo ou Lille encore pire.
Tirage au sort très très difficile pour une 1/8 de final d’europa league.
Avec les absents ça me fait bien flipper.
Lille l’équipe à éviter absolument.
Ils vont sûrement la jouer à fond.
Pendant que nous on soigne nos bobos… et on en a énormément en ce moment…. Moreira, Sulc, Fofana et nuamah, c’est vraiment trop pour pouvoir prétendre jouer et la course à l’Europe et l’europa league avec une double confrontation Lille ou celta Vigo en 1/8.
J’ai beaucoup d’espoir pour la ligue Europa et bien plus que l’Annee dernière où je pensait sincèrement qu’on ne pouvait pas jouer les deux.
Toujours pas de Fofana à l’entraînement, ça fait flipper.
à se demander si on le reverra jouer Malick .
Le club ne communique pas .
Effectivement on a pas forcément beaucoup de chance, mais on va jouer des 8e de finale on ne va plus avoir de matchs contre des adversaires faibles sur le papier.
Certains vont devoir jouer contre Stuttgart, ou encore Notthingam Forest qui sont passés par les barrages. Pas sûr que ce soit des équipes inférieurs à Lille ou le Celta.
Tirage au sort – Huitièmes de finale
Ligue Europa
Vendredi 27 février
13h sur Canal+
Tirage au sort – Huitièmes de finale
Ligue Conférence
Vendredi 27 février
14h sur Canal+
pour ceux qui n'ont pas canal, le tirage est gratuit sur le site de l'UEFA :
https://www.uefa.tv/home
Cool c le celta vigo en 8eme !