Jeudi se jouait le barrage aller de la Ligue d’Europa. Si l’OL n’est pas concerné, le club lyonnais a pu observer le résultat de ses potentiels adversaires, à commencer par Lille.
En faisant presque un sans-faute lors de la phase de ligue, l’OL s’est évité deux matchs de plus dans son calendrier et donc une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Une bonne nouvelle pour éviter de tirer un peu plus sur la corde physiquement. Néanmoins, ces barrages ne sont pas sans intérêt pour Paulo Fonseca et ses joueurs. En effet, leur futur adversaire pour le prochain tour se trouve parmi le PAOK, Lille, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Celta Vigo. Depuis jeudi soir, une première tendance se dégage même s’il reste encore 90 minutes a minima à disputer.
Tirage au sort des 8es le vendredi 27 février
Mais, pour ces barrages aller, la formation serbe et la formation espagnole ont pris une option sur la qualification grâce à deux victoires signées à l’extérieur. Le Celta a pris le meilleur sur le PAOK en s’imposant 2-1 avec notamment un but de l’inévitable Iago Aspas. De son côté, Belgrade est allé s’imposer dans le nord de la France grâce à un but de Franklin Tebo Uchenna en fin de première mi-temps. Tout reste jouable malgré tout avant le barrage retour jeudi prochain. L’OL en saura alors un peu sur son potentiel adversaire avant le tirage au sort fixé au vendredi 27 février.
Je n'ai pas vu le match, mais l'attaque du LOSC c'est grave quand même, 5 buts depuis le début de l'année, en 10 matchs ! Difficile de gagner des matchs en marquant une fois toutes les 180 minutes...
0.4xg contre 2.2xg, à domicile, wow ça semble compliqué pour le match retour !
Au fait, le fait de gagner à l'extérieur n'est plus un avantage pour la suite. Ca compte comme une victoire simple. Aprs ouile LOSC est dans le dur offensivement en ce moment...
Rien n'est encore fait, même si le Celta a bien dominé son sujet.
Il pourrait y avoir une surprise lors des deux matchs retour.
Sauf retournements de situations ,Préparons-nous pour ferrailler contre le Celta ou l ‘Étoile rouge, deux affiches qui me plaisent bien pour un beau 1/8 de finale.
Bonjour à tous, le LOSC est mal certe, mais ils sont parfaitement capable de gagner à Belgrade..
Ils sont aller battre la Roma, c'est dans leur corde..
Par contre jouer 5 fois contre eux dans la meme saison j'ai vraiment pas envie, donc aller l'Etoile Rouge!!
Le Celta c'est un vrai client par contre..
Oui le Celta c'est l'équipe qui me fait le plus peur, rien que par le fait que c'est une équipe espagnole, et on connait leur appétence pour cette compétition !
Oui et puis ils sont 7eme, ils font une belle saison, 7eme en liga ca vaut bien un podium en L1..
Si on les affronte et que l'on garde cette 3e place en L1, on aura la réponse 🙂