Jeudi se jouait le barrage aller de la Ligue d’Europa. Si l’OL n’est pas concerné, le club lyonnais a pu observer le résultat de ses potentiels adversaires, à commencer par Lille.

En faisant presque un sans-faute lors de la phase de ligue, l’OL s’est évité deux matchs de plus dans son calendrier et donc une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Une bonne nouvelle pour éviter de tirer un peu plus sur la corde physiquement. Néanmoins, ces barrages ne sont pas sans intérêt pour Paulo Fonseca et ses joueurs. En effet, leur futur adversaire pour le prochain tour se trouve parmi le PAOK, Lille, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Celta Vigo. Depuis jeudi soir, une première tendance se dégage même s’il reste encore 90 minutes a minima à disputer.

Tirage au sort des 8es le vendredi 27 février

Mais, pour ces barrages aller, la formation serbe et la formation espagnole ont pris une option sur la qualification grâce à deux victoires signées à l’extérieur. Le Celta a pris le meilleur sur le PAOK en s’imposant 2-1 avec notamment un but de l’inévitable Iago Aspas. De son côté, Belgrade est allé s’imposer dans le nord de la France grâce à un but de Franklin Tebo Uchenna en fin de première mi-temps. Tout reste jouable malgré tout avant le barrage retour jeudi prochain. L’OL en saura alors un peu sur son potentiel adversaire avant le tirage au sort fixé au vendredi 27 février.