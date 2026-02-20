Actualités
Abner lors d'OL - Lille
Abner lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue Europa : quelle tendance pour les adversaires potentiels de l’OL ?

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Jeudi se jouait le barrage aller de la Ligue d’Europa. Si l’OL n’est pas concerné, le club lyonnais a pu observer le résultat de ses potentiels adversaires, à commencer par Lille.

    En faisant presque un sans-faute lors de la phase de ligue, l’OL s’est évité deux matchs de plus dans son calendrier et donc une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Une bonne nouvelle pour éviter de tirer un peu plus sur la corde physiquement. Néanmoins, ces barrages ne sont pas sans intérêt pour Paulo Fonseca et ses joueurs. En effet, leur futur adversaire pour le prochain tour se trouve parmi le PAOKLille, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Celta Vigo. Depuis jeudi soir, une première tendance se dégage même s’il reste encore 90 minutes a minima à disputer.

    Tirage au sort des 8es le vendredi 27 février

    Mais, pour ces barrages aller, la formation serbe et la formation espagnole ont pris une option sur la qualification grâce à deux victoires signées à l’extérieur. Le Celta a pris le meilleur sur le PAOK en s’imposant 2-1 avec notamment un but de l’inévitable Iago Aspas. De son côté, Belgrade est allé s’imposer dans le nord de la France grâce à un but de Franklin Tebo Uchenna en fin de première mi-temps. Tout reste jouable malgré tout avant le barrage retour jeudi prochain. L’OL en saura alors un peu sur son potentiel adversaire avant le tirage au sort fixé au vendredi 27 février.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Moins de talent, mais plus de gnaque… la recette gagnante de l’OL
    8 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 20 Fév 26 à 8 h 23

      Je n'ai pas vu le match, mais l'attaque du LOSC c'est grave quand même, 5 buts depuis le début de l'année, en 10 matchs ! Difficile de gagner des matchs en marquant une fois toutes les 180 minutes...

      0.4xg contre 2.2xg, à domicile, wow ça semble compliqué pour le match retour !

      Signaler
    2. Sebepe
      Sebepe - ven 20 Fév 26 à 8 h 33

      Au fait, le fait de gagner à l'extérieur n'est plus un avantage pour la suite. Ca compte comme une victoire simple. Aprs ouile LOSC est dans le dur offensivement en ce moment...

      Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - ven 20 Fév 26 à 8 h 33

      Rien n'est encore fait, même si le Celta a bien dominé son sujet.
      Il pourrait y avoir une surprise lors des deux matchs retour.

      Signaler
    4. Monark on est là et bien là
      Monark on est là et bien là - ven 20 Fév 26 à 8 h 37

      Sauf retournements de situations ,Préparons-nous pour ferrailler contre le Celta ou l ‘Étoile rouge, deux affiches qui me plaisent bien pour un beau 1/8 de finale.

      Signaler
    5. Avatar
      leroilyon - ven 20 Fév 26 à 8 h 41

      Bonjour à tous, le LOSC est mal certe, mais ils sont parfaitement capable de gagner à Belgrade..
      Ils sont aller battre la Roma, c'est dans leur corde..
      Par contre jouer 5 fois contre eux dans la meme saison j'ai vraiment pas envie, donc aller l'Etoile Rouge!!
      Le Celta c'est un vrai client par contre..

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 20 Fév 26 à 8 h 51

        Oui le Celta c'est l'équipe qui me fait le plus peur, rien que par le fait que c'est une équipe espagnole, et on connait leur appétence pour cette compétition !

        Signaler
    6. Avatar
      leroilyon - ven 20 Fév 26 à 8 h 54

      Oui et puis ils sont 7eme, ils font une belle saison, 7eme en liga ca vaut bien un podium en L1..

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 20 Fév 26 à 8 h 58

        Si on les affronte et que l'on garde cette 3e place en L1, on aura la réponse 🙂

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Moins de talent, mais plus de gnaque… la recette gagnante de l’OL 08:45
    Abner lors d'OL - Lille
    Ligue Europa : quelle tendance pour les adversaires potentiels de l’OL ? 08:00
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Ligue des champions : ce sera Wolfsburg pour OL Lyonnes en quarts 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 - Discipline : pourquoi Maitland-Niles et Abner ne sont pas en sursis 19/02/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Troisième OM - OL Lyonnes en moins d'un mois 19/02/26
    OL Lyonnes : pas de changement pour la Coupe de France 2027 19/02/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus 19/02/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes" 19/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 19/02/26
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 19/02/26
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir 19/02/26
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection 19/02/26
    OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée 19/02/26
    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 19/02/26
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes 19/02/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 19/02/26
    Valentin Barco (Strasbourg)
    L'OL face à la menace Valentín Barco (Strasbourg) 19/02/26
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : OL Lyonnes lancera sa saison 2026-2027 le 5 septembre 19/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut