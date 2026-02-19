L'OL en pleine communion avec son public

Lancé dans une saison qui, pour l'instant, dépasse les attentes, l'OL est en osmose avec son public. Une impression assez rare ces dernières années.

Au fil des victoires, c'est presque devenu une tradition. Après chacun de ses 13 succès consécutifs, l'OL a pris l'habitude de venir en bas du Virage Nord, célébrer avec le kop et les milliers de personnes qui garnissent le stade. Une bande joyeuse qui fête le résultat en parfaite synergie avec ses supporters.

Même à l'extérieur, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à faire les déplacements (ils étaient plus de mille à Nantes, par exemple), le rituel a bien lieu. Et cela peut durer de longues minutes, car ce groupe profite allègrement de chaque affiche gagnée. "Un moment pour les footballeurs, pas pour l'entraîneur, c'est comme ça que je ressens les choses", nous a confié Paulo Fonseca dans un entretien exclusif.

Fonseca lui aussi célébré

Dimanche dernier après Nice (2-0), il s'est pourtant laissé emporter par l'hommage du kop. Très ému, il a lui aussi reçu les acclamations et vu son nom être scandé. L'illustration parfaite de l'osmose qui est née entre les deux entités. "On a créé une famille forte avec eux. Je suis très satisfait de cette connexion entre eux et l'équipe. Je parle beaucoup avec les joueurs, et je leur dis que l'on doit motiver les fans. Ils sont très nombreux à chaque match à l'extérieur, c'est magnifique. Les célébrations après les rencontres, c'est super !"

Une symbiose qui est due évidemment à l'excellente saison que fournit actuellement l'Olympique lyonnais. Mais Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ont également obtenu ce soutien grâce à ce qu'ils dégagent sur la pelouse. "Les supporters sont incroyables ici, ils nous poussent à chaque minute de chaque partie, a apprécié Noah Nartey, l'un des petits nouveaux. Ils sont formidables."

L'OL dégage de bonnes vertus sur le terrain

On se souvient des folles ambiances lors de la "remontée" de la seconde moitié de l'exercice 2023-2024 avec Pierre Sage. Mais cette année, l'effectif est allé chercher les encouragements par son humilité et sa capacité à s'arracher pour emporter la décision. "On "travaille" ensemble, nous en jouant, et eux en supportant. Je suis heureux de la relation qu'on a avec eux. Ils se reconnaissent dans notre manière de jouer et de fonctionner, insistait Paulo Fonseca. Ce qui rend plus facile la connexion. C'est très joli cet instant de partage avec eux."

Cette communion durera-t-elle jusqu'au bout ? A priori, il y a peu de raisons que ça change, à moins d'un virage dans l'attitude et l'état d'esprit des partenaires de Corentin Tolisso. Personne ne triche, et cela conduit l'OL sur le podium de Ligue 1, avec en plus certaines perspectives dans les coupes. Le plus dur étant de maintenir cela jusqu'à mai prochain.

Le public aura un rôle clé à jouer dans les mois à venir. Et le Portugais en a bien conscience. "Merci de croire en notre équipe. Nous faisons tout ce que l'on peut pour les rendre heureux. Qu'ils continuent ainsi car nous voulons leur procurer des sentiments spéciaux. Nous avons de l'ambition, et avec eux, nous sommes plus forts", nous a-t-il affirmé. Un atout supplémentaire qui ne sera pas de trop au vu des échéances futures.