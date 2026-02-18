Actualités
Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
Jule Brand après son but lors d’OL Lyonnes – St Pölten (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Coupe LFFP oblige, OL Lyonnes - Le Havre avancé au 10 mars

  David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec la finale de la Coupe LFFP qui se tient à Abidjan le 14 mars prochain, la rencontre de championnat entre OL Lyonnes et Le Havre se jouera un jour plus tôt. Elle se jouera le mardi 10 mars au lieu du mercredi 11.

    Ce samedi, OL Lyonnes dispute un dernier match de championnat contre Marseille avant de rentrer dans la première trêve internationale de 2026. Cela ne signifie pas pour autant repos pour les Lyonnaises, qui seront nombreuses à partir en sélection. Le retour à Décines ne sera pas des plus tranquilles puisque mars sera synonyme de retour de la Ligue des champions, de la Première Ligue, de la Coupe de France et de la finale de la Coupe LFFP. Cette dernière a entraîné quelques modifications dans le calendrier d'OL Lyonnes, à chaque fois contre Le Havre.

    Un jour de plus pour préparer la finale à Abidjan

    Le match de coupe qui devait se jouer le week-end du 14 mars, soit le même jour que la finale à Abidjan, a été décalé au mercredi 18 mars à 15h. Un match qui ne se tiendra pas au Parc OL, mais bien au GOLTC. Ce sera également le cas pour le match de Première Ligue contre les Havraises une semaine plus tôt. En retour de trêve, OL Lyonnes affrontera l'équipe normande en milieu de semaine. Mais plutôt que le mercredi 11 mars comme programmé, le club a obtenu l'avancée de cette rencontre au mardi 10 mars à 19h, afin de partir plus rapidement en Côte d'Ivoire pour préparer la finale de la Coupe LFFP.

    1. dede74
      dede74 - mer 18 Fév 26 à 18 h 08

      Et ça continue, encore et encore, ce n'est que le début ! mais voyons, les filles, vous êtes des athlètes, vous ne fatiguez jamais, c'est bien connu ! 👿

