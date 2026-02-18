OL Lyonnes : plusieurs joueuses bientôt en sélection

Les premières listes sont tombées pour la trêve internationale de mars. De nombreuses joueuses d'OL Lyonnes seront concernées.

Les Françaises, qu'elles soient chez les A ou les Espoirs, représentent déjà une partie importante de l'effectif. Mais comme toujours, Jonatan Giráldez devra composer avec le départ de beaucoup de joueuses internationales au cours de la trêve qui s'ouvrira la semaine prochaine.

Les Européennes d'abord, avec les Norvégiennes Ingrid Engen et Ada Hegerberg. Elles entameront les éliminatoires à la Coupe du monde 2027 avec des rencontres face à l'Autriche (03/03) et l'Allemagne (07/03) de Jule Brand. Cette dernière, également convoquée par son pays, se mesurera en plus à la Slovénie (03/03).

SheBelieves Cup pour les Américaines

Dans un contexte similaire, Sofie Svava partira avec le Danemark. Premier arrêt à domicile contre la Serbie pour les Danoises le 3 mars. Puis, le 7, elles iront en Italie pour la deuxième journée des éliminatoires.

Parmi les autres listes annoncées, nous avons enfin les États-Unis. Lindsey Heaps et Lily Yohannes sont conviées à participer à la SheBelieves Cup 2026. Durant le tournoi amical, les Américaines se mesureront à l'Argentine (01/03), au Canada (05/03) puis à la Colombie (07/03). Le vainqueur de l'an dernier, le Japon, ne défendra pas un titre remporté à cinq reprises consécutivement par les USA avant 2025.