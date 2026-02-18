Actualités
Lily Yohannes joueuse américaine
Lily Yohannes joueuse américaine (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : plusieurs joueuses bientôt en sélection

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Les premières listes sont tombées pour la trêve internationale de mars. De nombreuses joueuses d'OL Lyonnes seront concernées.

    Les Françaises, qu'elles soient chez les A ou les Espoirs, représentent déjà une partie importante de l'effectif. Mais comme toujours, Jonatan Giráldez devra composer avec le départ de beaucoup de joueuses internationales au cours de la trêve qui s'ouvrira la semaine prochaine.

    Les Européennes d'abord, avec les Norvégiennes Ingrid Engen et Ada Hegerberg. Elles entameront les éliminatoires à la Coupe du monde 2027 avec des rencontres face à l'Autriche (03/03) et l'Allemagne (07/03) de Jule Brand. Cette dernière, également convoquée par son pays, se mesurera en plus à la Slovénie (03/03).

    SheBelieves Cup pour les Américaines

    Dans un contexte similaire, Sofie Svava partira avec le Danemark. Premier arrêt à domicile contre la Serbie pour les Danoises le 3 mars. Puis, le 7, elles iront en Italie pour la deuxième journée des éliminatoires.

    Parmi les autres listes annoncées, nous avons enfin les États-Unis. Lindsey Heaps et Lily Yohannes sont conviées à participer à la SheBelieves Cup 2026. Durant le tournoi amical, les Américaines se mesureront à l'Argentine (01/03), au Canada (05/03) puis à la Colombie (07/03). Le vainqueur de l'an dernier, le Japon, ne défendra pas un titre remporté à cinq reprises consécutivement par les USA avant 2025.

    à lire également
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    France : Bacha, Sombath, Diani et Katoto (OL Lyonnes) retenues par Bonadei
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mer 18 Fév 26 à 8 h 17

      Korbin et Damaris restent à quai ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce mercredi (11h15) 08:45
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : Fonseca, un coach de possession aux vertus défensives 08:00
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : plusieurs joueuses bientôt en sélection 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" spécial Fonseca en podcast  17/02/26
    Vicki Becho lors de France - Panama.
    France U23 : les Bleuettes avec Vicki Becho et Inès Benyahia (OL Lyonnes) 17/02/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    France : Bacha et Sombath (OL Lyonnes) "en observation" 17/02/26
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    L'OL grimpe au classement UEFA 17/02/26
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Ligue 1 : Dominik Greif signe un 9e clean sheet 17/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    France : Bacha, Sombath, Diani et Katoto (OL Lyonnes) retenues par Bonadei 17/02/26
    Coupe LFFP : le Kop Fenottes 69 boycotte lui aussi OL Lyonnes - PSG 17/02/26
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    Équipe de France : Alexandre Lacazette pousse la candidature de Corentin Tolisso (OL) 17/02/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : nouveau succès pour la réserve, qui reste en tête 17/02/26
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    Strasbourg : Emanuel Emegha manquera encore la réception de l'OL 17/02/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France : OL Lyonnes - Le Havre se jouera le 18 mars à 15h 17/02/26
    Les supporters de Strasbourg à la Meinau
    Strasbourg - OL : la Meinau sera pleine pour l'affiche de dimanche 17/02/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Paulo Fonseca, quelle suite après cette saison ? 17/02/26
    Strasbourg - OL : les Lyonnais retrouvent Ruddy Buquet 17/02/26
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    En évitant un avertissement contre Nice, Mata sera bien là pour OM - OL 17/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut