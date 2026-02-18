Actualités
Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Damaris quittera aussi OL Lyonnes durant la trêve internationale

  • par David Hernandez

    • A l’instar de plusieurs joueuses d’OL Lyonnes, Damaris Egurrola va quitter Décines après le match à Marseille, samedi. La milieu va rejoindre le rassemblement des Pays-Bas pour deux matchs de qualification pour la Coupe du monde.

    Première trêve internationale en 2026 et premier exode pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Comme c’était le cas sur la première partie de saison, l’entraîneur espagnol va devoir composer sur un groupe plus que restreint après le déplacement à Marseille samedi. Korbin Shrader, Wendie Renard ou encore Féerine Belhadj vont faire du rab à Décines. Mais plusieurs joueuses d’OL Lyonnes vont mettre les voiles vers leur sélection. Ce sera notamment le cas de Damaris Egurrola. La milieu va rejoindre le rassemblement des Pays-Bas dès lundi pour préparer deux matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du monde.

    Van de Donk de retour en sélection

    Les Néerlandaises affronteront l’Irlande à Utrecht le 7 mars prochain après un déplacement en Pologne quelques jours plus tôt. A l’occasion de ce rassemblement, Damaris pourra retrouver Danielle van de Donk. L’ancienne Lyonnaise, qui évolue depuis huit mois au London City Lionesses, fait son retour en sélection après avoir été gênée par les blessures sur la première partie de saison.

    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l'OL reste en tête de sa poule

