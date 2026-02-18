Actualités
Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
Alice Sombath à l’échauffement avant OL – Lille (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Sombath bien présente à l’entraînement

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Sortie sur blessure à Dijon, Alice Sombath est remise sur pied. La défenseuse d’OL Lyonnes a participé normalement à l’entraînement du jour.

    Plus de mal que de mal. Samedi dernier, Alice Sombath avait dû laisser sa place dès le quart d’heure de jeu après un contact. Se tenant le genou, la défenseuse laissée craindre un problème assez conséquent. Finalement, Sombath devrait tenir sa place pour le déplacement à Marseille, samedi pour le dernier match de Première Ligue avant la trêve internationale.

    Bacha en salle

    Ce mercredi, l’internationale française a participé normalement à la séance ouverte au public. Le genou était certes bien strappé mais le jeune Lyonnaise a fait tout l’entraînement, qui était à la carte puisque certaines joueuses sont restées en salle. Mardi, Laurent Bonadei avait annoncé que Sombath et Bacha restaient « en observation ». Le sélectionneur des Bleues devrait être ainsi rassuré après cette séance d’OL Lyonnes.

    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mer 18 Fév 26 à 13 h 20

      Et bien voilà, on sait et c'est tant mieux qu'elle soit apte à jouer.
      Le staf médical a donc bien fait son job.

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 18 Fév 26 à 13 h 35

        Salut Dede.
        Bonne nouvelle en effet.
        Mais par sécurité ce serait peut être préférable qu'elle soit remplaçante, ou qu'elle ne joue pas du tout...De toute façon les filles même sans elle gagneront quand même 😋

    derniers commentaires
