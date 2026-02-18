OL Lyonnes : Sombath bien présente à l’entraînement

Sortie sur blessure à Dijon, Alice Sombath est remise sur pied. La défenseuse d’OL Lyonnes a participé normalement à l’entraînement du jour.
Plus de mal que de mal. Samedi dernier, Alice Sombath avait dû laisser sa place dès le quart d’heure de jeu après un contact. Se tenant le genou, la défenseuse laissée craindre un problème assez conséquent. Finalement, Sombath devrait tenir sa place pour le déplacement à Marseille, samedi pour le dernier match de Première Ligue avant la trêve internationale.
Bacha en salle
Ce mercredi, l’internationale française a participé normalement à la séance ouverte au public. Le genou était certes bien strappé mais le jeune Lyonnaise a fait tout l’entraînement, qui était à la carte puisque certaines joueuses sont restées en salle. Mardi, Laurent Bonadei avait annoncé que Sombath et Bacha restaient « en observation ». Le sélectionneur des Bleues devrait être ainsi rassuré après cette séance d’OL Lyonnes.
Et bien voilà, on sait et c'est tant mieux qu'elle soit apte à jouer.
Le staf médical a donc bien fait son job.
Salut Dede.
Bonne nouvelle en effet.
Mais par sécurité ce serait peut être préférable qu'elle soit remplaçante, ou qu'elle ne joue pas du tout...De toute façon les filles même sans elle gagneront quand même 😋