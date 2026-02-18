OL Lyonnes : Sombath bien présente à l’entraînement

Sortie sur blessure à Dijon, Alice Sombath est remise sur pied. La défenseuse d’OL Lyonnes a participé normalement à l’entraînement du jour.

Plus de mal que de mal. Samedi dernier, Alice Sombath avait dû laisser sa place dès le quart d’heure de jeu après un contact. Se tenant le genou, la défenseuse laissée craindre un problème assez conséquent. Finalement, Sombath devrait tenir sa place pour le déplacement à Marseille, samedi pour le dernier match de Première Ligue avant la trêve internationale.

Bacha en salle

Ce mercredi, l’internationale française a participé normalement à la séance ouverte au public. Le genou était certes bien strappé mais le jeune Lyonnaise a fait tout l’entraînement, qui était à la carte puisque certaines joueuses sont restées en salle. Mardi, Laurent Bonadei avait annoncé que Sombath et Bacha restaient « en observation ». Le sélectionneur des Bleues devrait être ainsi rassuré après cette séance d’OL Lyonnes.