Prêté pour une saison avec option d’achat, Duje Caleta Caleta-Car a retrouvé des minutes à la Real Sociedad. Le défenseur croate ne se voit pas forcément revenir à l’OL.

Un changement de coach et tout est relancé. Il y a quelques semaines, l’avenir de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad était plus qu’incertain. Ne jouant presque plus avec Sergio Francisco à la fin de l’année 2025, la presse espagnole avait fait écho d’une possibilité de voir le prêt du Croate cassé et donc un retour anticipé à l’OL durant l’hiver. Finalement, l’intronisation de Pellegrino Matarazzo sur le banc a relancé l’aventure du défenseur central.

Sous contrat jusqu'en 2027 à l'OL

Avec sept titularisations sur dix matchs disputés depuis la nomination du nouveau coach, Caleta-Car retrouve des minutes et de l’ambition. De quoi pousser la Real Sociedad à s’attacher définitivement les services du vice-champion du monde 2018 ? "Je ne sais pas encore. Il me reste trois mois pour faire mes preuves, puis nous verrons quelles sont les intentions du club, a déclaré le joueur à Mundo Deportivo. Je ne les connais pas encore, je ne sais pas s'ils sont satisfaits ni si mes performances sont suffisantes. S'ils sont satisfaits, nous en discuterons."

S’estimant "très heureux dans ce magnifique club", Duje Caleta-Car ne se voit pas revenir à l’OL à l’issue de la saison et aimerait "poursuivre une saison de plus" dans le Pays Basque. Il faudra pour cela que le huitième de Liga lève l’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros.