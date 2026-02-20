Actualités
Duje Caleta-Car avec la Croatie
Duje Caleta-Car avec la Croatie (Photo by Damir SENCAR / AFP)

Mercato : prêté par l’OL, Caleta-Car "aimerait continuer" à la Real Sociedad

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Prêté pour une saison avec option d’achat, Duje Caleta Caleta-Car a retrouvé des minutes à la Real Sociedad. Le défenseur croate ne se voit pas forcément revenir à l’OL.

    Un changement de coach et tout est relancé. Il y a quelques semaines, l’avenir de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad était plus qu’incertain. Ne jouant presque plus avec Sergio Francisco à la fin de l’année 2025, la presse espagnole avait fait écho d’une possibilité de voir le prêt du Croate cassé et donc un retour anticipé à l’OL durant l’hiver. Finalement, l’intronisation de Pellegrino Matarazzo sur le banc a relancé l’aventure du défenseur central.

    Sous contrat jusqu'en 2027 à l'OL

    Avec sept titularisations sur dix matchs disputés depuis la nomination du nouveau coach, Caleta-Car retrouve des minutes et de l’ambition. De quoi pousser la Real Sociedad à s’attacher définitivement les services du vice-champion du monde 2018 ? "Je ne sais pas encore. Il me reste trois mois pour faire mes preuves, puis nous verrons quelles sont les intentions du club, a déclaré le joueur à Mundo Deportivo. Je ne les connais pas encore, je ne sais pas s'ils sont satisfaits ni si mes performances sont suffisantes. S'ils sont satisfaits, nous en discuterons."

    S’estimant "très heureux dans ce magnifique club", Duje Caleta-Car ne se voit pas revenir à l’OL à l’issue de la saison et aimerait "poursuivre une saison de plus" dans le Pays Basque. Il faudra pour cela que le huitième de Liga lève l’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros.

    à lire également
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine"
    2 commentaires
    1. granadino
      granadino - ven 20 Fév 26 à 10 h 02

      Qu'il y reste !
      Pourvu qu'on ne se retrouve pas avec le retours de nos boulets en prêt...

      - Caleta-Car c'est un gros salaire, une option à 3.5M et un contrat à l'OL jusqu'en 2027.
      - Turner gros salaire aussi, option d'achat à 3 millions, acheté 8, on est perdants quoi qu'il arrive dans cet escroquerie signée Textor. S'ils ne lèvent pas l'option en MLS, il est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OL.
      - Diawara option d'achat à 3 millions mais il ne joue vraiment pas beaucoup en Belgique... on dirait bien qu'il n'arrive pas à passer le palier ce jeune.
      - Akouokou, pas d'option d'achat... sous contrat jusqu'en 2027 à Lyon

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - ven 20 Fév 26 à 10 h 08

      Pour le prix, c'est plutôt une bonne affaire pour eux. Il me semble qu'il joue quand même pas mal là-bas, j'imagine qu'ils en sont plutôt satisfait !

      En tout cas ça nous arrangerait qu'il y signe définitivement !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 10:15
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Mercato : prêté par l’OL, Caleta-Car "aimerait continuer" à la Real Sociedad 09:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Moins de talent, mais plus de gnaque… la recette gagnante de l’OL 08:45
    Abner lors d'OL - Lille
    Ligue Europa : quelle tendance pour les adversaires potentiels de l’OL ? 08:00
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Ligue des champions : ce sera Wolfsburg pour OL Lyonnes en quarts 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 - Discipline : pourquoi Maitland-Niles et Abner ne sont pas en sursis 19/02/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Troisième OM - OL Lyonnes en moins d'un mois 19/02/26
    OL Lyonnes : pas de changement pour la Coupe de France 2027 19/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus 19/02/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes" 19/02/26
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 19/02/26
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 19/02/26
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir 19/02/26
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection 19/02/26
    OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée 19/02/26
    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 19/02/26
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes 19/02/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 19/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut