OL Lyonnes : Yohannes et Hegerberg décisives en sélection

Ce vendredi, le programme était intense pour les internationales de l’OL Lyonnes. Capitaine de la Norvège, Ada Hegerberg a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Il n’y avait pas que de la Ligue des Nations ce vendredi pour les internationales de l’OL Lyonnes. Pas mal de matchs amicaux au programme et notamment un duel de Lyonnaises en Espagne. Vendredi, la Norvège et le Brésil se faisaient face et cela n’a pas tourné à l’avantage de Tarciane. La défenseuse s’est inclinée face à ses coéquipières que sont Ingrid Engen et Ada Hegerberg. Toutes ont joué 90 minutes, mais c’est bien l’attaquante, lauréate du Ballon d’Or en 2018, qui s’est illustrée. La capitaine norvégienne a inscrit un but sur penalty avant de délivrer une passe décisive (3-1).

Heaps et Lawrence sont restées sur le banc

Hegerberg n’a pas été la seule Lyonnaise à se montrer décisive. Dans le large succès des États-Unis contre l’Italie (3-0), Lily Yohannes n’a eu que 20 minutes de jeu, mais elle a eu le temps de délivrer une passe sous les yeux de Lindsey Heaps restée sur le banc. Ashley Lawrence a également été mise au repos avec le Canada face au Japon (défaite 3-0), tandis que Tabitha Chawinga n’a eu le droit qu’à 45 minutes de jeu lors de la première journée du tournoi amical des Trois Nations contre le Zimbabwe (défaite 2-1). Dans les autres rencontres de la soirée, Damaris Egurrola a joué 90 minutes dans la victoire des Pays-Bas contre le Portugal (2-1) tandis que Christiane Endler s’est inclinée au Pérou (3-1).