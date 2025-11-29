Actualités
Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
Ada Hegerberg avec la Norvège à l’Euro 2025 (@UEFA)

OL Lyonnes : Yohannes et Hegerberg décisives en sélection

  • par David Hernandez
    • Ce vendredi, le programme était intense pour les internationales de l’OL Lyonnes. Capitaine de la Norvège, Ada Hegerberg a inscrit un but et délivré une passe décisive.

    Il n’y avait pas que de la Ligue des Nations ce vendredi pour les internationales de l’OL Lyonnes. Pas mal de matchs amicaux au programme et notamment un duel de Lyonnaises en Espagne. Vendredi, la Norvège et le Brésil se faisaient face et cela n’a pas tourné à l’avantage de Tarciane. La défenseuse s’est inclinée face à ses coéquipières que sont Ingrid Engen et Ada Hegerberg. Toutes ont joué 90 minutes, mais c’est bien l’attaquante, lauréate du Ballon d’Or en 2018, qui s’est illustrée. La capitaine norvégienne a inscrit un but sur penalty avant de délivrer une passe décisive (3-1).

    Heaps et Lawrence sont restées sur le banc

    Hegerberg n’a pas été la seule Lyonnaise à se montrer décisive. Dans le large succès des États-Unis contre l’Italie (3-0), Lily Yohannes n’a eu que 20 minutes de jeu, mais elle a eu le temps de délivrer une passe sous les yeux de Lindsey Heaps restée sur le banc. Ashley Lawrence a également été mise au repos avec le Canada face au Japon (défaite 3-0), tandis que Tabitha Chawinga n’a eu le droit qu’à 45 minutes de jeu lors de la première journée du tournoi amical des Trois Nations contre le Zimbabwe (défaite 2-1). Dans les autres rencontres de la soirée, Damaris Egurrola a joué 90 minutes dans la victoire des Pays-Bas contre le Portugal (2-1) tandis que Christiane Endler s’est inclinée au Pérou (3-1).

    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : Fonseca avait choisi Niakhaté comme tireur de penalty
      undeuxtrois - sam 29 Nov 25 à 11 h 27

      La Norvège est en passe de redevenir une vraie bonne équipe. Après une victoire contre le Japon, désormais le Brésil, pourtant championnes d'Amérique du Sud en titre. Pour avoir vu le match, à part une petite période de flottement suite à des actions non converties en première période, la Norvège a maîtrisé son match, Engen a été peu prise à défaut (et évoluait en défense), Ada a mis du temps à se mettre en route, mais quand elle s'est mise en route, ce fut un bulldozer. Sa passe décisive est formidable d'altruisme. C'est de bon augure pour la fin de l'année qui va être très chargée pour l'OL, alors que MAK est en délicatesse avec ses ischios, avant que tout ce petit monde aille se reposer à Noël.

    derniers commentaires
