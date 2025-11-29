OL : Fonseca avait choisi Niakhaté comme tireur de penalty

Jeudi, l’OL a inscrit son premier but de la saison sur penalty. Moussa Niakhaté avait été prévenu par Paulo Fonseca qu’il sera le tireur.

Après trois échecs, l’OL a enfin eu du succès sur penalty. Jeudi soir, les Lyonnais ont vécu le signe indien de ce début de saison en marquant à dix minutes de la mi-temps par l’intermédiaire de Moussa Niakhaté. Une surprise de voir le défenseur sénégalais s’en charger alors qu’un joueur comme Martin Satriano aurait pu en profiter pour reprendre un peu de confiance. Seulement, Paulo Fonseca en avait décidé autrement, comme l’a confié Niakhaté à nos confrères du Progrès après la rencontre. "Cela avait été décidé, le coach m’avait prévenu que ce serait moi depuis quelques matchs, parce qu’il savait que je les tirais dans mes clubs précédents, et que je les marquais tout le temps, sauf un. J’ai été très content de marquer, et de la victoire de l’équipe surtout."

Depuis le début de la saison, Pavel Sulc et Corentin Tolisso en Ligue Europa puis Ainsley Maitland-Niles en Ligue 1 avaient échoué dans cet exercice. Le salut est donc venu de Moussa Niakhaté qui en a profité pour inscrire son premier but avec l’OL depuis son arrivée à l’été 2024.