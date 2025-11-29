Actualités
Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
Moussa Niakhaté, défenseur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : Fonseca avait choisi Niakhaté comme tireur de penalty

  • par David Hernandez

    • Jeudi, l’OL a inscrit son premier but de la saison sur penalty. Moussa Niakhaté avait été prévenu par Paulo Fonseca qu’il sera le tireur.

    Après trois échecs, l’OL a enfin eu du succès sur penalty. Jeudi soir, les Lyonnais ont vécu le signe indien de ce début de saison en marquant à dix minutes de la mi-temps par l’intermédiaire de Moussa Niakhaté. Une surprise de voir le défenseur sénégalais s’en charger alors qu’un joueur comme Martin Satriano aurait pu en profiter pour reprendre un peu de confiance. Seulement, Paulo Fonseca en avait décidé autrement, comme l’a confié Niakhaté à nos confrères du Progrès après la rencontre. "Cela avait été décidé, le coach m’avait prévenu que ce serait moi depuis quelques matchs, parce qu’il savait que je les tirais dans mes clubs précédents, et que je les marquais tout le temps, sauf un. J’ai été très content de marquer, et de la victoire de l’équipe surtout."

    Depuis le début de la saison, Pavel Sulc et Corentin Tolisso en Ligue Europa puis Ainsley Maitland-Niles en Ligue 1 avaient échoué dans cet exercice. Le salut est donc venu de Moussa Niakhaté qui en a profité pour inscrire son premier but avec l’OL depuis son arrivée à l’été 2024.

    à lire également
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    OL Lyonnes : Yohannes et Hegerberg décisives en sélection

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    OL Lyonnes : Yohannes et Hegerberg décisives en sélection 11:00
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : Fonseca avait choisi Niakhaté comme tireur de penalty 10:30
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    Ligue des Nations : la France prend une option, Brand accroche l’Espagne 09:30
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL - Eagle Football : Textor avance que Kang ne veut "plus partager" 08:45
    Alain Caveglia, ancien capitaine de l'OL
    Caveglia (OL Légendes) : "Ces 75 ans représentent beaucoup de chemin parcouru" 08:00
    Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, en compagnie de Jean-Michel Aulas (OL).
    OL : Aulas laisse son trône à Al-Khelaïfi en Ligue des champions 07:30
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - Eagle Football Group : un résultat net déficitaire de plus de 200M€ 28/11/25
    Johann Lepenant avec Nantes.
    Lepenant (Nantes) de retour comme titulaire contre l’OL ? 28/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : "Le coach n'a pas fait un cadeau aux jeunes" 28/11/25
    Jean-Michel Aulas lors de son entrée sur la pelouse du Parc OL
    OL Légendes - Parme : Aulas à l’honneur au coup d’envoi 28/11/25
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : programme international chargé ce vendredi 28/11/25
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : premier but pour Niakhaté, fin de mauvaise série sur penalty 28/11/25
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 28/11/25
    Zarko Lazetic, entraîneur du Maccabi Tel-Aviv
    L’OL a "respecté" le Maccabi Tel Aviv (0-6) 28/11/25
    Vicki Becho (OL Lyonnes) France U23
    Becho (OL Lyonnes) capitaine dans la victoire des U23 françaises 28/11/25
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : une première pour Gonçalves 28/11/25
    Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
    OL - Nantes : Di Nallo donnera le coup d’envoi avec deux jeunes de l’Académie 28/11/25
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L’OL a franchi la barre des 500 buts en coupes d’Europe 28/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut