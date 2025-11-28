En transformant son penalty jeudi soir contre le Maccabi Tel Aviv, Moussa Niakhaté a inscrit son premier but avec l’OL. Le défenseur a mis fin à la série de trois échecs dans l’exercice depuis le début de la saison.

Il a donc fallu qu’un défenseur central s’en charge pour stopper la série négative. Après les échecs de Pavel Šulc, AinsleyMaitland-Niles et Corentin Tolisso, la charge de tirer le penalty face au Maccabi Tel Aviv est revenue à Moussa Niakhaté jeudi soir. On aurait pu penser que Martin Satriano s’y colle pour retrouver de la confiance. Mais c’est bien le Sénégalais qui a pris ses responsabilités. Un plat du pied gauche pour prendre à contrepied Mishpati et porter le score à 3-0, à dix minutes de la pause.

Soixante matchs pour un premier but

Une première réussite pour l’OL cette saison dans l’exercice donc, et une première tout court pour Niakhaté. Dans l’entretien qu’il avait accordé à Olympique-et-Lyonnais, le défenseur regrettait de ne toujours pas avoir marqué depuis son arrivée à l’été 2024. Il a ainsi fallu attendre soixante matchs pour que ce compteur se débloque. Mais c’est bien avec des clean sheets que Moussa Niakhaté va pouvoir prouver sa grosse saison. Ce qui a été réussi en Serbie, quatre jours après celui face à Auxerre. Mais les deux n’avaient pas la même saveur.