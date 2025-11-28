Actualités
Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
Niakhaté et les joueurs de l’OL face au Maccabi Tel-Aviv (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : premier but pour Niakhaté, fin de mauvaise série sur penalty

  • par David Hernandez

    • En transformant son penalty jeudi soir contre le Maccabi Tel Aviv, Moussa Niakhaté a inscrit son premier but avec l’OL. Le défenseur a mis fin à la série de trois échecs dans l’exercice depuis le début de la saison.

    Il a donc fallu qu’un défenseur central s’en charge pour stopper la série négative. Après les échecs de Pavel Šulc, AinsleyMaitland-Niles et Corentin Tolisso, la charge de tirer le penalty face au Maccabi Tel Aviv est revenue à Moussa Niakhaté jeudi soir. On aurait pu penser que Martin Satriano s’y colle pour retrouver de la confiance. Mais c’est bien le Sénégalais qui a pris ses responsabilités. Un plat du pied gauche pour prendre à contrepied Mishpati et porter le score à 3-0, à dix minutes de la pause.

    Soixante matchs pour un premier but

    Une première réussite pour l’OL cette saison dans l’exercice donc, et une première tout court pour Niakhaté. Dans l’entretien qu’il avait accordé à Olympique-et-Lyonnais, le défenseur regrettait de ne toujours pas avoir marqué depuis son arrivée à l’été 2024. Il a ainsi fallu attendre soixante matchs pour que ce compteur se débloque. Mais c’est bien avec des clean sheets que Moussa Niakhaté va pouvoir prouver sa grosse saison. Ce qui a été réussi en Serbie, quatre jours après celui face à Auxerre. Mais les deux n’avaient pas la même saveur.

    à lire également
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : premier but pour Niakhaté, fin de mauvaise série sur penalty 15:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 14:10
    Zarko Lazetic, entraîneur du Maccabi Tel-Aviv
    L’OL a "respecté" le Maccabi Tel Aviv (0-6) 13:20
    Vicki Becho (OL Lyonnes) France U23
    Becho (OL Lyonnes) capitaine dans la victoire des U23 françaises 12:30
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : une première pour Gonçalves 11:45
    Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
    OL - Nantes : Di Nallo donnera le coup d’envoi avec deux jeunes de l’Académie 11:00
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L’OL a franchi la barre des 500 buts en coupes d’Europe 10:15
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté après Maccabi Tel Aviv - OL : "On savait qu’on était au-dessus" 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : Fonseca a "apprécié le sérieux de tous" 08:45
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Comme souvent, l’Europe a donné de l’air à l’OL 08:00
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le Maccabi Tel Aviv, Tolisso (OL) s’offre un premier triplé en carrière 07:30
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Ligue Europa : l'OL prend la première place 27/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : les tops, ce qu'il faut retenir 27/11/25
    L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6) 27/11/25
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : Abner et Šulc titulaires, vers un changement de système ? 27/11/25
    OL Lyonnes : pour leurs débuts dans la Coupe U18, les Fenottes iront à Nîmes 27/11/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : chassé-croisé entre Jorge Maciel et Paulo Fonseca sur le banc 27/11/25
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera chez le Racing Besançon 27/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut