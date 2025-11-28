Actualités
Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

L’OL a franchi la barre des 500 buts en coupes d’Europe

  • par David Hernandez

    • En faisant le break à la 25e minute contre le Maccabi Tel Aviv, Corentin Tolisso a inscrit le 500e but de l’OL sur la scène européenne.

    C’est le genre de soirée où tout ce qui avait été planifié se passe sans encombre. Dans le déplacement de l’OL en Serbie, Paulo Fonseca avait plusieurs objectifs en tête. Retrouver le goût de la victoire pour commencer, mais aussi pouvoir préparer au mieux la réception du FC Nantes, dimanche. L’entraîneur portugais ne s’attendait pourtant pas à ce que ses choix d’avant-match soient aussi vite gagnants dans cette partie contre le Maccabi Tel Aviv (0-6). L’ouverture du score rapide d’Abner à la 4e minute a mis l’OL sur le chemin de la victoire. Le break de Corentin Tolisso, vingt minutes plus tard sur une offrande du Brésilien, a fait mal à la tête des Israéliens.

    Tolisso pour la symbolique

    Le début d’une soirée rêvée et historique pour le capitaine lyonnais. En plus d’inscrire le premier triplé de sa carrière, Tolisso a permis à l’OL de franchir un cap symbolique en Serbie. Son premier but a été le 500e pour le club lyonnais depuis son premier match sur la scène européenne. Au moment de fêter ses 75 ans dimanche, l’OL ne pouvait pas espérer meilleur timing pour passer la barre du demi-millier de buts en coupe d’Europe. 

