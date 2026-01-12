OL, Endrick, Lille : TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. Au programme, la première réussie d'Endrick sous le maillot de l'OL, la belle série lyonnaise et les dix ans à Décines fêtés dimanche prochain contre Brest.

    Une deuxième victoire pour lancer l'année 2026. L'OL a décidé d'adopter de très bonnes résolutions en ce mois de janvier. Il faut espérer que cela tienne sur la durée. Quoi qu'il en soit, les victoires à Monaco et à Lille dimanche soir donnent un vrai coup de fouet aux ambitions lyonnaises. Relancés en Ligue 1 et désormais huitièmes de finaliste de la Coupe de France, les Lyonnais ne s'interdisent rien, comme l'a avoué Corentin Tolisso. Il est vrai que la prestation dans le nord de la France a redonné l'image d'une équipe en totale contrôle. Cette performance sera bien évidemment décryptée ce lundi soir en direct sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones".

    Impossible pour l'équipe de TKYDG de ne pas s'arrêter sur la première d'Endrick qui a accaparé l'attention de ce 16e de finale. En avant-match, pendant et après puisque le Brésilien a eu la bonne idée de marquer dès son premier match sous les couleurs lyonnaises. Cela fera l'objet du deuxième thème avec les points forts et les défauts du numéro 9 avant de basculer sur la réception de Brest dimanche prochain. Un match de Ligue 1 qui marquera les dix ans au Parc OL pour le club septuple champion de France.

    Regardez Tant qu'il y aura des Gones en direct sur toutes nos plateformes : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion. 

