Mercato : Jeffinho (ex-OL) rebondit en Chine

Parmi les premières recrues de l’ère Textor à l’OL, Jeffinho va découvrir un nouveau championnat. Botafogo a prêté l'ailier au Liaoning Tieren, promu en D1 chinoise.

Présenté il y a une semaine à la presse, Endrick avait mis fin à deux ans sans la moindre présentation de nouvelles recrues. Les dernières en date remontaient à février 2023. À l'époque, John Textor et Jean-Michel Aulas tentaient de faire bonne figure quelques semaines après la vente de l'OL à l'Américain. Une triple présentation avait eu lieu. Il y avait le retour de Dejan Lovren et les deux coûteuses recrues Amin Sarr et Jeffinho. Un recrutement qui n'a pas connu le succès escompté. Les trajectoires de carrière des deux derniers cités ne vont pas enlever de la tête des supporters l'incohérence de ces recrutements.

Symbole de l'échec Textor à l'OL

Tandis que Sarr partage le banc de l'Hellas Vérone avec Gift Orban, Jeffinho va découvrir un nouveau championnat. Retourné définitivement à Botafogo en janvier 2025 pour moitié moins de la somme que l'OL avait déboursée deux ans plus tôt, l'ailier va évoluer en prêt à Liaoning Tieren. Le club chinois vient d'être sacré champion de D2. Il pourra compter sur le Brésilien jusqu'à la fin de l'année civile.