Actualités
Jeffinho lors de l'entraînement de l'OL
Jeffinho lors de l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : Jeffinho (ex-OL) rebondit en Chine

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Parmi les premières recrues de l’ère Textor à l’OL, Jeffinho va découvrir un nouveau championnat. Botafogo a prêté l'ailier au Liaoning Tieren, promu en D1 chinoise.

    Présenté il y a une semaine à la presse, Endrick avait mis fin à deux ans sans la moindre présentation de nouvelles recrues. Les dernières en date remontaient à février 2023. À l'époque, John Textor et Jean-Michel Aulas tentaient de faire bonne figure quelques semaines après la vente de l'OL à l'Américain. Une triple présentation avait eu lieu. Il y avait le retour de Dejan Lovren et les deux coûteuses recrues Amin Sarr et Jeffinho. Un recrutement qui n'a pas connu le succès escompté. Les trajectoires de carrière des deux derniers cités ne vont pas enlever de la tête des supporters l'incohérence de ces recrutements.

    Symbole de l'échec Textor à l'OL

    Tandis que Sarr partage le banc de l'Hellas Vérone avec Gift Orban, Jeffinho va découvrir un nouveau championnat. Retourné définitivement à Botafogo en janvier 2025 pour moitié moins de la somme que l'OL avait déboursée deux ans plus tôt, l'ailier va évoluer en prêt à Liaoning Tieren. Le club chinois vient d'être sacré champion de D2. Il pourra compter sur le Brésilien jusqu'à la fin de l'année civile.

    à lire également
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l’OL finalement bredouille dans le dossier Paqueta ?
    1 commentaire
    1. Bioman
      Bioman - mar 13 Jan 26 à 7 h 41

      Aïe, aïe, aïe ... L'exemple même des montages financiers de Textor...Quelle chance nous avons de ne plus le voir à l'OL!
      ses actions sont minimisées, mais il est encore trop présent dans l'univers OL à mon goût ...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL : Endrick les a séduits mais… 08:00
    Jeffinho lors de l'entraînement de l'OL
    Mercato : Jeffinho (ex-OL) rebondit en Chine 07:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    TKYDG : Endrick frappe fort d'entrée avec l'OL ! 12/01/26
    Romain Lissorgue était au sifflet d'Angers - Troyes
    OL - Brest : Romain Lissorgue au sifflet 12/01/26
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l’OL finalement bredouille dans le dossier Paqueta ? 12/01/26
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison 12/01/26
    Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
    Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL 12/01/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG 12/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL 12/01/26
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France 12/01/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes affrontera encore l'OM 12/01/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait" 12/01/26
    Des supporters devant le Parc OL
    TKYDG : en dix ans, le Parc OL a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ? 12/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe" 12/01/26
    Afonso Moreira (OL)
    Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France 12/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins 12/01/26
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es 12/01/26
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois 12/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut