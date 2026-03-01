En conférence de presse, Paulo Fonseca a encensé son capitaine, Corentin Tolisso, qui mérite, selon lui, de retrouver l’équipe de France.

Avant le 127e Olympico, le coach lyonnais Paulo Fonseca a une nouvelle fois déclaré sa flamme à son capitaine, Corentin Tolisso, en conférence de presse ce vendredi :"C’est un joueur très important, son leadership est incroyable. Je l’aime beaucoup. Je travaille avec lui et j’observe à quel point il est un grand professionnel", a-t-il introduit.

Un large sourire s’est ensuite dessiné sur le visage du tacticien portugais au moment d'aborder le cas du retour en équipe de France de son joueur : "Je respecte toutes les options de Didier Deschamps. Mais si j’étais à sa place, je ne douterais pas, a-t-il déclaré en rigolant. Ce que je dis n’est pas fait pour presser le sélectionneur français. Je comprends que ce soit difficile de choisir, la France regorge de très bons joueurs", a-t-il poursuivi.

"Tous les matchs ont une importance"

Quelques minutes avant son coach, les observateurs avant questionné le champion du monde 2018 sur l’importance de cet OM - OL (dimanche 20h45), qui pourrait représenter une "vitrine" dans la course à son retour en Bleus : "Je ne me dis pas ça car ce serait se rajouter une forme de pression. Je commence tous les matchs avec un certain état d’esprit et j’ai envie d’être performant", a argumenté l'ancien Munichois.

Affirmant que, bien que cette rencontre soit cruciale, elle ne serait pas un point de bascule : "Tous les matchs ont une importance. Bien sûr que c’est primordial de bien figurer dans ce gros match. Toutefois, si je suis performant au Vélodrome, et que je suis décisif, cela aura la même valeur que si je l’étais dans un autre match", a ponctué calmement le natif de Tarare.