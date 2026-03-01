Actualités
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Fonseca sur Tolisso (OL) : "Si j’étais Didier Deschamps, je ne douterais pas"

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • En conférence de presse, Paulo Fonseca a encensé son capitaine, Corentin Tolisso, qui mérite, selon lui, de retrouver l’équipe de France.

    Avant le 127e Olympico, le coach lyonnais Paulo Fonseca a une nouvelle fois déclaré sa flamme à son capitaine, Corentin Tolisso, en conférence de presse ce vendredi :"C’est un joueur très important, son leadership est incroyable. Je l’aime beaucoup. Je travaille avec lui et j’observe à quel point il est un grand professionnel", a-t-il introduit.

    Un large sourire s’est ensuite dessiné sur le visage du tacticien portugais au moment d'aborder le cas du retour en équipe de France de son joueur : "Je respecte toutes les options de Didier Deschamps. Mais si j’étais à sa place, je ne douterais pas, a-t-il déclaré en rigolant. Ce que je dis n’est pas fait pour presser le sélectionneur français. Je comprends que ce soit difficile de choisir, la France regorge de très bons joueurs", a-t-il poursuivi.

    "Tous les matchs ont une importance"

    Quelques minutes avant son coach, les observateurs avant questionné le champion du monde 2018 sur l’importance de cet OM - OL (dimanche 20h45), qui pourrait représenter une "vitrine" dans la course à son retour en Bleus : "Je ne me dis pas ça car ce serait se rajouter une forme de pression. Je commence tous les matchs avec un certain état d’esprit et j’ai envie d’être performant", a argumenté l'ancien Munichois.

    Affirmant que, bien que cette rencontre soit cruciale, elle ne serait pas un point de bascule : "Tous les matchs ont une importance. Bien sûr que c’est primordial de bien figurer dans ce gros match. Toutefois, si je suis performant au Vélodrome, et que je suis décisif, cela aura la même valeur que si je l’étais dans un autre match", a ponctué calmement le natif de Tarare.

    à lire également
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Michele Kang assistera à OM - OL au Vélodrome
    1 commentaire
    1. Avatar
      gg - dim 1 Mar 26 à 11 h 29

      Hello,

      Ça tombe bien, monsieur Deschamps n’hésite pas une seconde sur la cas Corentin Tolisso…

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Michele Kang assistera à OM - OL au Vélodrome 11:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca sur Tolisso (OL) : "Si j’étais Didier Deschamps, je ne douterais pas" 11:00
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 s'offrent le duel des Olympiques 10:15
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    Un choc des Olympiques capital pour l'OM, un peu moins pour l'OL ? 09:30
    OM - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : face aux absences, Fonseca va devoir encore bricoler 08:00
    Pablo Longoria, président de l'OM
    Avant de recevoir l’OL, l’OM écarte Longoria de la présidence 07:30
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    Coupe Gambardella : Adil Hamdani décisif dans la victoire de l'OL (1-3) 28/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OM - OL : les Lyonnais avec Hateboer mais sans Kluivert 28/02/26
    OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants" 28/02/26
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message 28/02/26
    Des supporters devant le Parc OL
    Le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en mai 2027 28/02/26
    Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star
    OM - OL : Habib Beye confirme avoir tous ses joueurs à disposition 28/02/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 28/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL 28/02/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 28/02/26
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil 28/02/26
    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable" 28/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut