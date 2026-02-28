Actualités
Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
Endrick avec ses coéquipiers de l’OL (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais

  • par Gwendal Chabas

    • Passé au travers à Strasbourg (3-1), Endrick sera très attendu dimanche au Vélodrome. Corentin Tolisso l'a averti de ce qui l'attendait.

    Les deux dernières performances d'Endrick n'ont pas répondu aux attentes. Exclu à Nantes alors qu'il avait passé une mauvaise soirée (0-1), il n'a pas redressé la barre à Strasbourg (3-1). Le contexte collectif ne l'avait pas servi, mais on espère aussi voir le Brésilien s'emparer du destin de l'équipe lorsque c'est plus difficile. C'est pour cela qu'il sera particulièrement scruté dimanche face à l'OM.

    Un choc, le premier pour lui en France. Les regards seront tournés vers l'ancien de Palmeiras, surtout avec les absents offensifs à l'OL. Mais il ne devra pas non plus essayer de faire la différence uniquement tout seul. Ce qu'on a pu voir à la Meinau. Beaucoup de choses dépendront également de son positionnement. À droite, ou sera-t-il recentré par Paulo Fonseca ?

    "Il va être chahuté, les adversaires vont chercher à le provoquer"

    En tout cas, il aura sûrement un rôle clé dans le choc des Olympiques. Corentin Tolisso l'a d'ailleurs prévenu du possible comité d'accueil marseillais. "J’ai une bonne relation avec lui. Il a énormément de talent, et il faut lui laisser une certaine liberté. Le plus important, c’est qu’il comprenne le système que le coach veut mettre en place, et il l'a intégré. Il est jeune et son carton rouge à Nantes lui permet d'apprendre. Ça peut l'aider pour ce match au Vélodrome. Il va être chahuté, les adversaires vont chercher à le provoquer, et c'est là qu'on va voir s'il a retenu la leçon, a déclaré le capitaine. Mais c'est un garçon intelligent, donc je pense que c'est le cas et que ça se passera bien."

    à lire également
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 14:20
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL 13:30
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 12:40
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil 11:50
    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable" 11:00
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL ira au Havre le dimanche 15 mars (17h15) 10:10
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL Académie : les U18 à Mérignac avec Hamdani ce samedi 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Malgré sa défaite à Strasbourg, l'OL ne "panique pas" avant le choc face à l'OM 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret 08:20
    Ligue Europa : le calendrier du Celta avant d'affronter l'OL 08:00
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta 27/02/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso se confie sur son rôle de capitaine 27/02/26
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale 27/02/26
    Avant l'OM, l'OL espère avoir appris la leçon strasbourgeoise 27/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : Corentin Tolisso et le secret tactique de Paulo Fonseca 27/02/26
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Louis-Jean et Fonseca voulaient éviter Lille 27/02/26
    OL : Fonseca donne des nouvelles de Moreira, Nuamah, Fofana et Sulc 27/02/26
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta de Vigo 27/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut