Passé au travers à Strasbourg (3-1), Endrick sera très attendu dimanche au Vélodrome. Corentin Tolisso l'a averti de ce qui l'attendait.

Les deux dernières performances d'Endrick n'ont pas répondu aux attentes. Exclu à Nantes alors qu'il avait passé une mauvaise soirée (0-1), il n'a pas redressé la barre à Strasbourg (3-1). Le contexte collectif ne l'avait pas servi, mais on espère aussi voir le Brésilien s'emparer du destin de l'équipe lorsque c'est plus difficile. C'est pour cela qu'il sera particulièrement scruté dimanche face à l'OM.

Un choc, le premier pour lui en France. Les regards seront tournés vers l'ancien de Palmeiras, surtout avec les absents offensifs à l'OL. Mais il ne devra pas non plus essayer de faire la différence uniquement tout seul. Ce qu'on a pu voir à la Meinau. Beaucoup de choses dépendront également de son positionnement. À droite, ou sera-t-il recentré par Paulo Fonseca ?

"Il va être chahuté, les adversaires vont chercher à le provoquer"

En tout cas, il aura sûrement un rôle clé dans le choc des Olympiques. Corentin Tolisso l'a d'ailleurs prévenu du possible comité d'accueil marseillais. "J’ai une bonne relation avec lui. Il a énormément de talent, et il faut lui laisser une certaine liberté. Le plus important, c’est qu’il comprenne le système que le coach veut mettre en place, et il l'a intégré. Il est jeune et son carton rouge à Nantes lui permet d'apprendre. Ça peut l'aider pour ce match au Vélodrome. Il va être chahuté, les adversaires vont chercher à le provoquer, et c'est là qu'on va voir s'il a retenu la leçon, a déclaré le capitaine. Mais c'est un garçon intelligent, donc je pense que c'est le cas et que ça se passera bien."