Actualités
Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l’OL

Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL

  • par Gwendal Chabas

    • Paulo Fonseca n'a pas officiellement confirmé sa titularisation. Néanmoins, Roman Yaremchuk a dû accélérer sa préparation en vue d'OM - OL.

    Ce sera l'une des principales informations à collecter avant OM - OL dimanche (20h45). Avec quelle ligne offensive se présenteront les Rhodaniens au Vélodrome ? Car ils ont trois ailiers sur le flanc (Malick Fofana, Ernest Nuamah et Afonso Moreira), ainsi que leur meilleur buteur (Pavel Sulc). Endrick sera sûrement dans le 11, mais avec qui ? Et surtout dans quelle position ? Cela dépendra, entre autres, de la présence de Roman Yaremchuk.

    L'avant-centre sera-t-il titulaire dans la cité phocéenne ? Paulo Fonseca n'a pas tout à fait répondu vendredi, mais il a donné quelques indications. "Nous n’avons pas beaucoup de solutions. J’avais préparé Roman pour qu'il soit prêt pour le match de Lens (en Coupe de France, jeudi), mais avec ce problème, nous devons anticiper afin qu’il puisse potentiellement commencer contre Marseille", a-t-il expliqué.

    "Il doit connaître l’intention de l’équipe et de nos joueurs"

    Sauf que l'Ukrainien n'a pas démarré une rencontre depuis le 20 décembre 2025. Il a retrouvé un peu de rythme en jouant 41 minutes lors des deux dernières affiches, mais a aussi connu des pépins physiques au mollet ces derniers mois. Il semble néanmoins en forme, de ce qu'il a pu montrer à Strasbourg (3-1), même si ce n'était que par séquences. "C’est une question à la fois physique et tactique : il doit connaître l’intention de l’équipe et de nos joueurs, a insisté le coach lusitanien. Je pense que c’est un footballeur très intéressant dans la surface, physiquement et techniquement fort, capable de jouer dans la profondeur."

    à lire également
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 14:20
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL 13:30
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 12:40
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil 11:50
    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable" 11:00
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL ira au Havre le dimanche 15 mars (17h15) 10:10
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL Académie : les U18 à Mérignac avec Hamdani ce samedi 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Malgré sa défaite à Strasbourg, l'OL ne "panique pas" avant le choc face à l'OM 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret 08:20
    Ligue Europa : le calendrier du Celta avant d'affronter l'OL 08:00
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta 27/02/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso se confie sur son rôle de capitaine 27/02/26
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale 27/02/26
    Avant l'OM, l'OL espère avoir appris la leçon strasbourgeoise 27/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : Corentin Tolisso et le secret tactique de Paulo Fonseca 27/02/26
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Louis-Jean et Fonseca voulaient éviter Lille 27/02/26
    OL : Fonseca donne des nouvelles de Moreira, Nuamah, Fofana et Sulc 27/02/26
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta de Vigo 27/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut