Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL

Paulo Fonseca n'a pas officiellement confirmé sa titularisation. Néanmoins, Roman Yaremchuk a dû accélérer sa préparation en vue d'OM - OL.

Ce sera l'une des principales informations à collecter avant OM - OL dimanche (20h45). Avec quelle ligne offensive se présenteront les Rhodaniens au Vélodrome ? Car ils ont trois ailiers sur le flanc (Malick Fofana, Ernest Nuamah et Afonso Moreira), ainsi que leur meilleur buteur (Pavel Sulc). Endrick sera sûrement dans le 11, mais avec qui ? Et surtout dans quelle position ? Cela dépendra, entre autres, de la présence de Roman Yaremchuk.

L'avant-centre sera-t-il titulaire dans la cité phocéenne ? Paulo Fonseca n'a pas tout à fait répondu vendredi, mais il a donné quelques indications. "Nous n’avons pas beaucoup de solutions. J’avais préparé Roman pour qu'il soit prêt pour le match de Lens (en Coupe de France, jeudi), mais avec ce problème, nous devons anticiper afin qu’il puisse potentiellement commencer contre Marseille", a-t-il expliqué.

"Il doit connaître l’intention de l’équipe et de nos joueurs"

Sauf que l'Ukrainien n'a pas démarré une rencontre depuis le 20 décembre 2025. Il a retrouvé un peu de rythme en jouant 41 minutes lors des deux dernières affiches, mais a aussi connu des pépins physiques au mollet ces derniers mois. Il semble néanmoins en forme, de ce qu'il a pu montrer à Strasbourg (3-1), même si ce n'était que par séquences. "C’est une question à la fois physique et tactique : il doit connaître l’intention de l’équipe et de nos joueurs, a insisté le coach lusitanien. Je pense que c’est un footballeur très intéressant dans la surface, physiquement et techniquement fort, capable de jouer dans la profondeur."