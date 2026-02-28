OM - OL : Habib Beye confirme avoir tous ses joueurs à disposition

À la veille de recevoir l'OL, Habib Beye, le coach de l'OM, a indiqué que tous ses joueurs étaient aptes. Les Marseillais seront donc au complet.

Le stage à Marbella cette semaine n'aura pas eu raison des organismes. Parti se mettre au vert après la défaite à Brest le week-end passé (2-0), l'OM espère avoir profité de ce voyage en Espagne pour repartir de l'avant après quatre matchs sans victoire en Ligue 1. Pour cela, Habib Beye, qui a pris l'équipe voilà une dizaine de jours, pourra compter sur tout son effectif.

Quatre blessés à l'OL

Aucun absent n'est à déplorer pour le choc contre l'OL dimanche au Vélodrome (20h45). "On a quelques incertitudes mais le groupe est au complet. Tout le monde est disponible", a-t-il annoncé. À l'inverse, l'Olympique lyonnais sera privé de quatre attaquants, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Pavel Sulc et Afonso Moreira. Hans Hateboer et Orel Mangala, eux, pourraient faire leur retour dans le groupe pour le déplacement chez le 4e du championnat.

S'il n'a pas désigné officiellement son capitaine pour la rencontre dominicale, on note que les Phocéens verront revenir Leonardo Balerdi. Sera-t-il titulaire après sa suspension en Bretagne ? L'entraîneur franco-sénégalais n'a rien dévoilé de ses intentions. Il aura au moins l'embarras du choix pour concocter son équipe.