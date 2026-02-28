Actualités
Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
Adil Hamdani lors d’Auxerre – OL (@OL)

OL Académie : les U18 à Mérignac avec Hamdani ce samedi

  • par Gwendal Chabas

    • Malgré les absents dans le secteur offensif, Adil Hamdani est redescendu avec les U18 pour ce week-end. Direction Mérignac, en Coupe Gambardella.

    Son petit pont sur Endrick a fait le tour des réseaux sociaux. Présent à l'entraînement cette semaine avec les professionnels, comme toujours, Adil Hamdani n'était pas là vendredi. Et pour cause, le footballeur de 17 ans était avec le groupe U18, en direction de Bordeaux.

    En effet, ce samedi, à 18h30, il fera partie de l'équipe lyonnaise qui défiera Mérignac, petit poucet de la Coupe Gambardella, en 8es de finale. Il effectuera son retour, après avoir manqué le tour précédent à Hyères (1-4). Signe que l'épreuve est prise très au sérieux, même si Rémi Himbert reste lui avec les "grands".

    Attention à Mérignac, premier de R1

    En plus de l'ailier, nous retrouverons les éléments habituels de l'effectif de Florent Balmont. Citons le gardien Mathis Iwosso, le défenseur Melvyn Otobo, les milieux Kenan Doganay et Billy-Paul Mavudia, ou encore Walid Nechab et Mathieu Hoareau devant. De quoi faire une belle équipe. Et il le faudra, car même si elle évolue en Régional 1, la formation bordelaise est en tête de son championnat et attendra les Gones de pied ferme.

    Ayant éliminé jusqu'à présent les trois formations de R1 sur sa route, le Racing Besançon (0-6) et Annecy (0-4), l'OL cherchera à faire de nouveau respecter la hiérarchie. Il a un joli coup à jouer, du moins si Hamdani (auteur d'un doublé face aux Hauts-Savoyards) et ses coéquipiers prennent le match dans le bon sens.

