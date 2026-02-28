OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil

Première Lyonnaise concernée par la sélection durant la trêve, Tarciane n'a pas joué avec le Brésil. Elle a observé depuis le banc la victoire brésilienne.

Avant les Américaines (Lindsey Heaps et Lily Yohannes) dimanche, c'est Tarciane qui a lancé la trêve internationale pour OL Lyonnes. La défenseure était présente pour le match Costa Rica - Brésil disputé à Alajuela. Mais son sélectionneur, Arthur Elias, avait choisi de la placer sur le banc.

Et il n'a pas voulu la faire entrer, même s'il a procédé à deux changements au poste de latéral droit. Ce qui n'a pas empêché les Brésiliennes de largement l'emporter, 5 à 2. Elles menaient déjà 3 à 0 après 28 minutes. Sauf que les Costariciennes sont revenues dans la partie grâce à des buts aux 52e et 67e minutes.

Prochain match amical face au Venezuela mercredi

Cependant, la Seleção n'a laissé son rival égaliser en marquant deux fois en fin de rencontre. Un duel amical que Tarciane a donc suivi depuis la touche. Qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Son équipe nationale affrontera le Venezuela mercredi soir, puis le Mexique entre le samedi 7 et le dimanche 8 mars. Sachant que son club doit recevoir Le Havre le mardi 10 à 19 heures.