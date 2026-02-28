Actualités
Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024 (AFP)

OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil

  • par Gwendal Chabas

    • Première Lyonnaise concernée par la sélection durant la trêve, Tarciane n'a pas joué avec le Brésil. Elle a observé depuis le banc la victoire brésilienne.

    Avant les Américaines (Lindsey Heaps et Lily Yohannes) dimanche, c'est Tarciane qui a lancé la trêve internationale pour OL Lyonnes. La défenseure était présente pour le match Costa Rica - Brésil disputé à Alajuela. Mais son sélectionneur, Arthur Elias, avait choisi de la placer sur le banc.

    Et il n'a pas voulu la faire entrer, même s'il a procédé à deux changements au poste de latéral droit. Ce qui n'a pas empêché les Brésiliennes de largement l'emporter, 5 à 2. Elles menaient déjà 3 à 0 après 28 minutes. Sauf que les Costariciennes sont revenues dans la partie grâce à des buts aux 52e et 67e minutes.

    Prochain match amical face au Venezuela mercredi

    Cependant, la Seleção n'a laissé son rival égaliser en marquant deux fois en fin de rencontre. Un duel amical que Tarciane a donc suivi depuis la touche. Qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Son équipe nationale affrontera le Venezuela mercredi soir, puis le Mexique entre le samedi 7 et le dimanche 8 mars. Sachant que son club doit recevoir Le Havre le mardi 10 à 19 heures.

    à lire également
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 12:40
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil 11:50
    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable" 11:00
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL ira au Havre le dimanche 15 mars (17h15) 10:10
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL Académie : les U18 à Mérignac avec Hamdani ce samedi 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Malgré sa défaite à Strasbourg, l'OL ne "panique pas" avant le choc face à l'OM 08:40
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret 08:20
    Ligue Europa : le calendrier du Celta avant d'affronter l'OL 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta 27/02/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso se confie sur son rôle de capitaine 27/02/26
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale 27/02/26
    Avant l'OM, l'OL espère avoir appris la leçon strasbourgeoise 27/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : Corentin Tolisso et le secret tactique de Paulo Fonseca 27/02/26
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Louis-Jean et Fonseca voulaient éviter Lille 27/02/26
    OL : Fonseca donne des nouvelles de Moreira, Nuamah, Fofana et Sulc 27/02/26
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta de Vigo 27/02/26
    L'attaque de l'OL au défi de l'OM 27/02/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Avant OM - OL, Afonso Moreira et Pavel Šulc absents de l'entraînement 27/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut