Hans Hateboer lors d'OL - Nice
Hans Hateboer lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OM - OL : les Lyonnais avec Hateboer mais sans Kluivert

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Privé de quatre offensifs, l'OL se rend à Marseille dimanche pour la 24e journée de Ligue 1. Hans Hateboer et Mathys de Carvalho retrouvent le groupe. Ruben Kluivert est forfait.

    C'est avec un secteur offensif assez dépeuplé que l'OL voyagera à Marseille dimanche (20h45). Au Vélodrome, il faudra faire sans Pavel Šulc, Afonso Moreira, Ernest Nuamah et Malick Fofana. Endrick sera donc particulièrement attendu, tout comme Roman Yaremchuk, possible titulaire. À ces blessés s'est ajouté le forfait de Ruben Kluivert, qui n'apparaît pas dans le groupe.

    Pas de Mangala non plus

    Au contraire, Hans Hateboer est lui de retour après avoir manqué le déplacement à Strasbourg le week-end passé (3-1). Orel Mangala, lui, n'est pas présent. Le Belge était pourtant à l'entraînement cette semaine. C'est Mathys de Carvalho qui remplace numériquement Pavel Šulc.

    Troisième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais cherchera à rebondir après son revers à la Meinau. Mais face à lui, le quatrième du championnat voudra revenir à deux longueurs. Un effectif marseillais qui sera de son côté au complet. Dans l'optique du podium, c'est donc un choc important qui aura lieu dans la cité phocéenne.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kamara, Niakhaté, Mata, Hateboer, Maitland-Niles, Tagliafico - Tessmann, Morton, de Carvalho, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Himbert, Endrick, Yaremchuk

    2 commentaires
    1. Avatar
      MIMI38 - sam 28 Fév 26 à 19 h 08

      et encore 1 blessé..meme si on a des defenseurs kluivert a eté l un des rares a surnager a strasbourg dimanche avec Greif...bref on s 'en sort pas avec ces blessures.

    2. Avatar
      leroilyon - sam 28 Fév 26 à 19 h 12

      J'espère que Tagliafico est prêt..

