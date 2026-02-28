OM - OL : les Lyonnais avec Hateboer mais sans Kluivert

Privé de quatre offensifs, l'OL se rend à Marseille dimanche pour la 24e journée de Ligue 1. Hans Hateboer et Mathys de Carvalho retrouvent le groupe. Ruben Kluivert est forfait.

C'est avec un secteur offensif assez dépeuplé que l'OL voyagera à Marseille dimanche (20h45). Au Vélodrome, il faudra faire sans Pavel Šulc, Afonso Moreira, Ernest Nuamah et Malick Fofana. Endrick sera donc particulièrement attendu, tout comme Roman Yaremchuk, possible titulaire. À ces blessés s'est ajouté le forfait de Ruben Kluivert, qui n'apparaît pas dans le groupe.

Pas de Mangala non plus

Au contraire, Hans Hateboer est lui de retour après avoir manqué le déplacement à Strasbourg le week-end passé (3-1). Orel Mangala, lui, n'est pas présent. Le Belge était pourtant à l'entraînement cette semaine. C'est Mathys de Carvalho qui remplace numériquement Pavel Šulc.

Troisième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais cherchera à rebondir après son revers à la Meinau. Mais face à lui, le quatrième du championnat voudra revenir à deux longueurs. Un effectif marseillais qui sera de son côté au complet. Dans l'optique du podium, c'est donc un choc important qui aura lieu dans la cité phocéenne.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kamara, Niakhaté, Mata, Hateboer, Maitland-Niles, Tagliafico - Tessmann, Morton, de Carvalho, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Himbert, Endrick, Yaremchuk