OL – OM, corner (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OM - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Déterminé à rebondir, l'OL se déplace à Marseille ce dimanche soir pour la 24e journée de Ligue 1. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques.

    Avant-match

    Complètement anesthésiés par le RC Strasbourg dimanche dernier (3-1), les Lyonnais auront à cœur de relancer la machine. Les hommes de Paulo Fonseca, à l’image du capitaine Corentin Tolisso, semblent conscients du défi qui se présente devant eux : "Là-bas (au stade Vélodrome), ce sera deux ou trois fois plus intense, un vrai combat avec beaucoup de duels", a-t-il déclaré après la défaite à Strasbourg.

    L'OM de son côté n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Le club phocéen va de désillusion en désillusion. Après l’élimination en Ligue des champions, la gifle lors du Classico (5-0), ils ont essuyé un nouveau revers vendredi dernier, cette fois-ci sur la pelouse du Stade Brestois (2-0). Pour retrouver de la cohésion au sein du groupe, Habib Beye et ses joueurs ont ensuite pris la direction de Marbella pour effectuer une semaine d’entraînement à l’écart. 

    Avant le début de ce choc des Olympiques qui s'annonce comme toujours bouillant, cinq points séparent les deux formations. L’OL est à la 3ᵉ place avec 45 points. L’OM, 4e, compte 40 points. Ce match sera donc avant tout crucial pour les Marseillais. Pour les Lyonnais, l'objectif reste de ne pas rentrer bredouilles de leur déplacement. Avec les absences confirmées de Sulc, Moreira et même Kluivert, Paulo Fonseca est loin d'arriver avec 100% de son groupe et la tache sera donc de maintenir ce matelas de cinq points, voire mieux.

    À quelle heure se joue OM - OL ?

    C’est devenu un rituel ces dernières semaines. Comme il y a deux semaines face à Nice (2-0), et comme la semaine dernière face au RC Strasbourg (3-1), le match se disputera dès 20h45 ce dimanche soir. L’arbitre Jérôme Brisard sera au sifflet.

    Sur quelle chaîne voir OM - OL ?

    Le 127e Olympico de l’histoire sera diffusé en direct, ce dimanche soir, sur la plateforme Ligue 1+. Pour commenter ce match, Benoît Cheyrou et Xavier Domergue seront derrière les micros. Enfin, Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront en bord terrain pour obtenir des réactions avant, à la mi-temps, et à la fin du match.

    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : face aux absences, Fonseca va devoir encore bricoler
    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - dim 1 Mar 26 à 8 h 54

      Normalement la peur transcende, mais là avec le vélodrome en fusion et tout nos absents y a même pas moyen….
      Je souhaite bon match à tous mais sans moi je ne supporte pas quand on se fait démonter.

      Surtout par l’OM et cet entraîneur avec qui j’ai vraiment beaucoup beaucoup de mal 😅
      C’est double peine.

      Signaler

