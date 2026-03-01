OL Académie : les U17 s'offrent le duel des Olympiques

Avant le choc OM - OL de ce dimanche, les U17 lyonnais jouaient un match amical contre ceux de Marseille. Une rencontre qu'ils ont gagnée.

Un bon présage avant ce dimanche soir ? En attendant le choc des "grands" à 20h45 au Vélodrome, les U17 de l'OL avaient rendez-vous avec ceux de l'OM à Valence samedi. Une opposition amicale, mais qui avait une certaine valeur car les deux équipes sont en tête de leur poule respective. Elles se retrouveront d'ailleurs peut-être lors de la phase finale.

En attendant, elles ont livré un beau duel ce week-end. Une confrontation remportée par les Gones. Ainsi que l'indique Borgia_OL, spécialiste du centre de formation, les protégés de Samy Saci ont gagné 3 à 2. Ils menaient 2 à 1 à la pause. Les buteurs se nomment Kylian Négri, Farès Tracol et Khalil Mahichi. Un résultat qui conviendrait parfaitement aux hommes de Paulo Fonseca.

L'OL a 4 points d'avance sur Sochaux en championnat

Leader du groupe C, les Lyonnais aimeraient confirmer leur succès contre leur dauphin, Sochaux, le 14 février dernier (4-2). Pour cela, il faudra l'emporter le dimanche 8 mars à Illzach, dans le Haut-Rhin, à côté de Mulhouse. La victoire de ce 28 février est, dans cette optique, un signal positif.