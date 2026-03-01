Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OM - OL : face aux absences, Fonseca va devoir encore bricoler

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Encore privé de Pavel Sulc et Afonso Moreira offensivement mais aussi de Ruben Kluivert derrière, Paulo Fonseca va devoir encore trouver la parade contre l'OM. Cela devrait se traduire par un changement tactique, au moins sur le papier.

    1er mars. Cela devait marquer le début du renouveau lyonnais en 2026. Malick Fofana et Ernest Nuamah devaient avoir repris l'entraînement collectif en fin de semaine et Paulo Fonseca devait avoir retrouvé la majorité de ses force-vives pour attaquer un mois qui s'annonce plus qu'intense sur le papier. Oui, mais voilà, entre ce qui était espéré et la réalité de la vie quotidienne à l'OL, tout est bien différent au moment de se rendre à Marseille, ce dimanche.

    Pour l'énième match de suite, le club lyonnais compte avant tout ses blessés plutôt que les retours. Au Vélodrome, la liste des absents sera encore bien longue : Pavel Sulc, Afonso Moreira et ces dernières heures Ruben Kluivert ont rejoint Fofana, Nuamah et Mangala à l’infirmerie. Et ce ne sont pas les propos de Paulo Fonseca qui sont de nature à rassurer. "C'est comme ça, et ça fait un moment que ça dure ce souci avec les attaquants. C'est difficile avec quatre blessés, mais il faut faire avec ce qu'on a. Naturellement, c'est préoccupant car nous avons peu de solutions."

    Un 4-4-2 sur le papier mais pas en pratique ?

    Au Vélodrome, l'entraîneur lyonnais ne va pas avoir d'autres choix que de bricoler une fois de plus. Si Corentin Tolisso assure que l'OL va à Marseille "pour gagner", l'objectif sera avant tout de ne pas perdre l'avance actuelle. Avec cinq points d'avance sur l'OM, les Lyonnais ont de quoi voir venir et un nul serait presque une victoire à la vue des circonstances entre Rhône et Saône. Avec un banc où la jeunesse va encore primer (Kamara, De Carvalo, Merah, Himbert) et les solutions de changements en cours de match peu nombreuses (Nartey, Ghezzal, Hateboer, Karabec), Paulo Fonseca risque de tirer encore sur la corde de ses cadres dans un système qui devrait s'articuler autour d'un 4-4-2 losange.

    C'est sur le papier car dans la pratique, on devrait logiquement retrouver une stratégie plus hybride avec Tessmann ou Abner plus prompts à occuper un rôle sur le côté en situation défensive. Ce qui est presque acquis reste la première de la doublette Endrick - Yaremchuk devant. Reste à savoir comment tout cela va s'articuler.

    La composition probable : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk

    2 commentaires
    1. Avatar
      Tigone - dim 1 Mar 26 à 8 h 33

      Tout sauf 5 défenseurs...

      Signaler
      1. Taurusel
        Taurusel - dim 1 Mar 26 à 8 h 50

        La voix de la raison. Merci.

        Signaler

    Laisser un commentaire

