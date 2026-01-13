OL : Endrick les a séduits mais…

Buteur pour sa première avec l’OL, Endrick a confirmé tout le bien que les observateurs pouvaient penser de lui. Avec une marge de progression clairement visible pour un attaquant de 19 ans.

Il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas fait le tour des médias étrangers. Les parcours européens lui confèrent encore une belle légitimité à travers le Vieux Continent, mais cela risque d’être un peu plus quotidien dans les prochains mois. Avec Endrick, le club lyonnais a retrouvé une exposition médiatique et ce n’est pas le but du Brésilien pour sa première qui va faire retomber le soufflé. Depuis dimanche soir, la réalisation du nouveau numéro 9 lyonnais a fait le tour de l’Espagne, tandis qu’en France, ses premiers pas ne sont clairement pas passés inaperçus. "Il y a un désert médiatique et il y a forcément cette petite excitation avec son arrivée", concède Nicolas Puydebois.

Dimanche soir, il n’y avait qu’à voir les retours de la qualification de l’OL en Coupe de France pour avoir l’impression que ce fut Endrick contre le LOSC. Ce n’est pas vraiment le cas, car la formation lyonnaise a dégagé une vraie force collective dans laquelle Afonso Moreira ou Ruben Kluivert auraient mérité le trophée de joueur du match, s’il y en avait eu un.

"Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un attaquant comme ça"

Mais les deux anciens du championnat portugais n’ont pas l’aura d’Endrick et il n’y en a que pour le Brésilien. Fort heureusement pour lui et pour l’OL, c’est avant tout en des termes positifs après cette première sortie. Il faut dire qu’en 70 minutes de jeu, l’ancien du Real Madrid a fait étalage d’une grande partie de sa panoplie offensive. Tirs lointains, dribbles dans les petits espaces et faculté à se mettre en bonne position. Autant de points positifs qui ont séduit nos deux consultants sur le plateau de 'Tant qu’il y aura des Gones'. "Il a l’insouciance d’un joueur de 19 ans et ne se pose pas de questions quand il faut tirer", soulignait Enzo Reale avant que Nicolas Puydebois ne souligne "sa capacité à se mettre dans le sens du jeu".

Une envie de se projeter "qui va faire du bien au jeu lyonnais avec des transitions rapides et deux joueurs de profondeur avec Moreira". Demandant à voir lors de la dernière émission, l’ancien gardien lyonnais a été séduit car "on voit qu’il y a quelque chose. Il y a du talent chez ce joueur, il me rappelle un peu Mariano Diaz qui tirait dans toutes les positions. Il y a bien longtemps qu’on n’avait pas eu un attaquant comme ça."

Ne pas faire passer l'objectif individuel trop rapidement

Difficile de donner tort à notre consultant pour un joueur lancé dans le grand bain à seulement 16 ans du côté de Palmeiras. Mais, à tout juste 19 ans, Endrick a encore une certaine marge de progression. Il ne "serait pas à Lyon si ce n’était pas le cas". Dimanche soir, il y a eu du bon et du moins bon chez la jeune recrue. N’attendant logiquement "pas le même apport qu’avec Martin Satriano qui a rendu de fiers services", nos consultants ne veulent pas que "l’intérêt individuel" de jouer la Coupe du monde avec le Brésil outrepasse celui du collectif. Avec sa qualité de frappe, Endrick n’a pas hésité à jouer les sulfateuses contre Lille. Cela devrait permettre de faire sortir quelques défenses, mais cela doit aussi se faire au service du collectif.

Dans le nord, Pavel Sulc a eu l’occasion de recevoir des bons ballons, mais le Tchèque fut oublié. Une simple envie de trop bien faire d’Endrick pour sa première ou un vrai défaut ? Il faudra attendre les prochaines semaines pour le savoir. Mais à trop vouloir starifier le joueur, Nicolas Puydebois ne "veut pas qu’on oublie l’essentiel de ce renfort". À savoir apporter une réelle plus-value offensive mais aussi se mettre au diapason défensivement. "Un point à améliorer" après sa première à Lille.