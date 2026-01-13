Actualités
Lyon goalkeeper Remy Descamps, left Matias Fernandez-Pardo of Lille during the French Cup, round of 16 football match between Lille OSC (LOSC) and Olympique Lyonnais (OL, Lyon) on January 11, 2026 at Decathlon Arena, Stade Pierre Mauroy in Villeneuve-d’Ascq near Lille, France – Photo Jean Catuffe / DPPI (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL : Greif et Descamps passeurs décisifs dans la même saison

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après Dominik Greif, passeur décisif au Paris FC, Rémy Descamps lui a emboité le pas. Sa longue relance vers Afonso Moreira et l’erreur de lecture du secteur défensif de Lille ont permis au gardien de l’OL de s’offrir une passe décisive.

    Sera-t-il encore là pour disputer le prochain match de Coupe de France ? En obtenant sa qualification pour les huitièmes, l'OL jouera son prochain tour le mercredi 4 février, soit deux jours après la fin du mercato hivernal. Or, ces derniers temps, l'avenir de Rémy Descamps a de nouveau été mis sur la table. Le gardien remplaçant aurait des pistes en Angleterre, notamment en Championship pour cet hiver. La question est donc de savoir si le match à Lille dimanche soir a été son dernier ou non en Coupe de France...

    Deux actions décisives quasi similaires

    En attendant de connaitre la réponse, Descamps a réussi à se montrer décisif dans ce seizième de finale. Plutôt coupable sur l'égalisation du LOSC avec une sortie pas vraiment maitrisée, le gardien lyonnais avait mis sur orbite Afonso Moreira dès la première minute de jeu. En allongeant le jeu, il a cherché la profondeur et la vitesse de l'ailier portugais qui a profité de la mésentente défensive lilloise pour ouvrir le score dès la 45e seconde. Un record pour Moreira et une passe décisive pour Descamps, qui rejoint ainsi Dominik Greif. Le Slovaque avait lui aussi trouvé le moyen de s'offrir une statistique offensive face au Paris FC en lançant Tolisso dès la 5e minute pour un but un peu similaire à celui de Coupe.

    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 13 Jan 26 à 8 h 54

      Comme quoi le jeu au pied des gardiens peut réellement être un bel atout.

      Malheureusement mis à part cette passe décisive, on constate que Descamps est souvent mis en difficulté balle au pied.

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 13 Jan 26 à 9 h 14

      Deux gardiens qui se valent, on a de la chance de les avoirs. Si Descamps veut partir il mérite d'aller dans un bon club.

    3. Avatar
      leroilyon - mar 13 Jan 26 à 9 h 20

      Salut JD36, Greif est au dessus quand même, Descamps joue la coupe certain match d'EL et il a assuré en debut de saison c'est deja tres bien..
      Je vois pas pourquoi il voudrait prendre la poudre Descampette ?

