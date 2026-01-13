Coupe féminine U18 : l’OL Lyonnes ira à Strasbourg en huitièmes

Vainqueur de Montpellier dimanche à Meyzieu, les U18 de l’OL Lyonnes connaissent leur prochain adversaire. Les joueuses de Rachel Saïdi se rendront à Strasbourg pour les huitièmes de finale de la Coupe féminine U18.

Il aurait pu y avoir un OL Lyonnes - OM en huitième de finale de Coupe de France mais aussi de Coupe féminine U18. Fort heureusement, le tirage au sort de cette dernière n’a pas donné lieu à un nouveau duel entre les deux Olympiques. En marge de leurs ainées, les joueuses de Rachel Saïdi ont hérité de Strasbourg pour leur prochain tour dans ce qui est la Coupe Gambardella féminine. Les Lyonnaises se rendront en Alsace le week-end du 1er février.

Début de la phase 2 du championnat dimanche prochain

Ce ticket pour les huitièmes, les U18 de l’OL Lyonnes l’ont obtenu dimanche à Meyzieu. Opposées à Montpellier, les coéquipières de Maïssa Fathallah ont dû attendre le dernier quart d’heure pour prendre les devants. L’unique but d’Ainhoa Sagna a a suffi au bonheur lyonnais avant le retour du championnat le week-end prochain. L’OL Lyonnes lancera sa phase Élite avec un déplacement sur la pelouse du PSG.