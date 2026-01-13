Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence

En déménageant au Parc OL cette saison, l’OL Lyonnes a vu son affluence aller à la hausse. Néanmoins, le leader n’a pas la meilleure moyenne sur la phase aller de Première Ligue.
On ne va pas se mentir, au moment de l’entrée des joueuses de l’OL Lyonnes, cela sonne creux. En faisant le choix de jouer tous les matchs à domicile au Parc OL, Michele Kang a voulu mettre ses joueuses dans les meilleures conditions et cela s’entend. Néanmoins, l’enceinte de 60 000 places est forcément bien trop grande pour être remplie et cela donne un aspect visuel d’un vrai vide. Pourtant, ce déménagement a permis à l’OL Lyonnes de voir son affluence boostée par rapport à celle du GOLTC. Quand le centre d’entraînement pouvait à peine accueillir deux mille spectateurs, c’est en moyenne plus du double qui prend place au Parc OL sur la phase aller de Première Ligue en 2025-2026. C’est en tout cas ce qui ressort du rapport de la LFFP lundi sur le bilan des onze premières journées de cette saison.
Une affluence en hausse mais loin des ambitions de Kang
Avec 5 001 spectateurs en moyenne, l’enceinte de Décines est la deuxième au classement en terme d’affluence avec deux clubs en pleine expansion : le FC Nantes qui réalise la meilleure moyenne (5 776) et le RC Lens (4 277). Des chiffres qui s’expliquent par la volonté de plus en plus de clubs d’évoluer dans les stades des équipes premières masculines comme la Beaujoire et Bollaert pour les deux formations citées précédemment. Pour l’OL Lyonnes, il y a du mieux, mais on est encore loin de la barre des 10 à 15 000 que vise Michele Kang depuis sa prise de fonction et sa volonté d’avoir son propre stade.
Bon, moi je suis à Mayotte, mais vous faites quoi le week-end les Lyonnais, Villeurbannais et Décinois...
Les fans des Fenottes ne sont pas tous situés en agglomération lyonnaise, c'est une évidence... mais il faut aussi prendre en contre les horaires des matchs, le plus souvent imposés par le diffuseur TV, et pas toujours adapté au public spécifique du foot féminin.
Le dimanche soir à 21 h à Décines, en décembre c'est pas top... c'est mieux à San Diego à 16 h ou à Londres à 17 h
L'absence de concurrence en Arkema 1ère ligue n'attire pas non plus beaucoup de nouveau fans, et c'est bien dommage.
Toujours vouloir "copier/coller le foot masculin est un peu stupide en ce qui concerne le calendrier et les horaires... ce n'est pas nouveau, tout comme le site hors agglomération pour ce sport.
Par contre les fans sont bien au chaud devant leur télé 😜
Quelques chiffres (source l'Equipe numérique)
- Nantes-OM a réuni 17 491 spectateurs et Nantes-Paris FC 13 454 à la Beaujoire, tandis que Lens-PSG a rassemblé 10 712 personnes au stade Bollaert.
« En deux ans, on va quasiment doubler le nombre de matches disputés dans les grands stades. Nous sommes satisfaits que les clubs nous suivent car, en juillet, on a construit le calendrier en prenant en compte leurs demandes », a expliqué Paul-Hervé Douillard, le directeur général de la LFFP, sur le site de la FFF.
- les audiences télé sont aussi en hausse.
À l'issue de la phase aller, 733 672 téléspectateurs ont regardé les différentes rencontres, soit une moyenne de 16 674 téléspectateurs par matches. La saison dernière, 409 116 spectateurs avaient suivi les matches de D1 (9 298 en moyenne par matche).
Les plus grosses audiences lors de la première partie de saison sont Lens-OL Lyonnes (47 564 téléspectateurs), ASSE-OL Lyonnes (46 811) puis Le Havre-OL Lyonnes (41 367).
Je pense qu'il serait intéressant de comprendre comment un club comme le FC Nantes, avec tout le respect, arrive à avoir une plus forte affluence qu'un club qui vise la victoire en LDC ?
Question de prix ? De distance et temps pour aller au stade ? D'engouement des fans ? Du nombre de fans ?
C'est presque honteux de ne pas être premier de ce classement.