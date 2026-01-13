Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence

En déménageant au Parc OL cette saison, l’OL Lyonnes a vu son affluence aller à la hausse. Néanmoins, le leader n’a pas la meilleure moyenne sur la phase aller de Première Ligue.

On ne va pas se mentir, au moment de l’entrée des joueuses de l’OL Lyonnes, cela sonne creux. En faisant le choix de jouer tous les matchs à domicile au Parc OL, Michele Kang a voulu mettre ses joueuses dans les meilleures conditions et cela s’entend. Néanmoins, l’enceinte de 60 000 places est forcément bien trop grande pour être remplie et cela donne un aspect visuel d’un vrai vide. Pourtant, ce déménagement a permis à l’OL Lyonnes de voir son affluence boostée par rapport à celle du GOLTC. Quand le centre d’entraînement pouvait à peine accueillir deux mille spectateurs, c’est en moyenne plus du double qui prend place au Parc OL sur la phase aller de Première Ligue en 2025-2026. C’est en tout cas ce qui ressort du rapport de la LFFP lundi sur le bilan des onze premières journées de cette saison.

Une affluence en hausse mais loin des ambitions de Kang

Avec 5 001 spectateurs en moyenne, l’enceinte de Décines est la deuxième au classement en terme d’affluence avec deux clubs en pleine expansion : le FC Nantes qui réalise la meilleure moyenne (5 776) et le RC Lens (4 277). Des chiffres qui s’expliquent par la volonté de plus en plus de clubs d’évoluer dans les stades des équipes premières masculines comme la Beaujoire et Bollaert pour les deux formations citées précédemment. Pour l’OL Lyonnes, il y a du mieux, mais on est encore loin de la barre des 10 à 15 000 que vise Michele Kang depuis sa prise de fonction et sa volonté d’avoir son propre stade.