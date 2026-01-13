Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
La joie des joueurs de l’OL après la victoire à Lille. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL : cinq victoires de suite, une première depuis mars 2025

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Lille dimanche, l’OL a enchaîné une cinquième victoire de suite. Après un creux de quelques semaines, les Lyonnais ont retrouvé la bonne carburation.

    Deux victoires en deux matchs, le début d’année 2026 ne pouvait pas être plus parfait pour l’OL. Il y avait pourtant Monaco et Lille qui se présentaient, mais les deux gros tests ont été passés sans encombre. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca et les siens qui n’ont pas abusé des bonnes choses durant la trêve hivernale pour prolonger la belle série. Dans le dur à la fin octobre et durant le mois de novembre, les Lyonnais ont réussi à ne pas couler totalement pour maintenir la barre et être toujours dans le bon wagon.

    Bien placé dans toutes les compétitions

    Il faudra confirmer dimanche (20h45) face à Brest pour les dix ans du Parc OL. Néanmoins, la dynamique est plus que positive dans la capitale des Gaules. En s’imposant dans le nord de la France, l’OL a poursuivi une série débutée grâce à la Ligue Europa. Sur le dernier mois de compétition, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont enchaîné cinq victoires de suite. De quoi être en huitième de finale de Coupe de France, premier de la phase de classement en Ligue Europa et cinquième en Ligue 1. Une série que l’OL n’avait plus connue depuis mars 2025, juste avant la désillusion de Manchester United

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : cinq victoires de suite, une première depuis mars 2025 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l’OL Lyonnes n’a pas la meilleure affluence 10:15
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe féminine U18 : l’OL Lyonnes ira à Strasbourg en huitièmes 09:30
    OL : Greif et Descamps passeurs décisifs dans la même saison 08:45
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL : Endrick les a séduits mais… 08:00
    Jeffinho lors de l'entraînement de l'OL
    Mercato : Jeffinho (ex-OL) rebondit en Chine 07:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    TKYDG : Endrick frappe fort d'entrée avec l'OL ! 12/01/26
    Romain Lissorgue était au sifflet d'Angers - Troyes
    OL - Brest : Romain Lissorgue au sifflet 12/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l’OL finalement bredouille dans le dossier Paqueta ? 12/01/26
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison 12/01/26
    Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
    Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL 12/01/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG 12/01/26
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL 12/01/26
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France 12/01/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes affrontera encore l'OM 12/01/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait" 12/01/26
    Des supporters devant le Parc OL
    TKYDG : en dix ans, le Parc OL a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ? 12/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe" 12/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut