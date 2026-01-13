OL : cinq victoires de suite, une première depuis mars 2025

Vainqueur de Lille dimanche, l’OL a enchaîné une cinquième victoire de suite. Après un creux de quelques semaines, les Lyonnais ont retrouvé la bonne carburation.

Deux victoires en deux matchs, le début d’année 2026 ne pouvait pas être plus parfait pour l’OL. Il y avait pourtant Monaco et Lille qui se présentaient, mais les deux gros tests ont été passés sans encombre. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca et les siens qui n’ont pas abusé des bonnes choses durant la trêve hivernale pour prolonger la belle série. Dans le dur à la fin octobre et durant le mois de novembre, les Lyonnais ont réussi à ne pas couler totalement pour maintenir la barre et être toujours dans le bon wagon.

Bien placé dans toutes les compétitions

Il faudra confirmer dimanche (20h45) face à Brest pour les dix ans du Parc OL. Néanmoins, la dynamique est plus que positive dans la capitale des Gaules. En s’imposant dans le nord de la France, l’OL a poursuivi une série débutée grâce à la Ligue Europa. Sur le dernier mois de compétition, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont enchaîné cinq victoires de suite. De quoi être en huitième de finale de Coupe de France, premier de la phase de classement en Ligue Europa et cinquième en Ligue 1. Une série que l’OL n’avait plus connue depuis mars 2025, juste avant la désillusion de Manchester United.