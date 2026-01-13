Actualités
Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
Endrick avec ses coéquipiers de l’OL (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

"Comme à la maison"… Endrick déjà adopté à l’OL

  par David Hernandez

    • Auteur de son premier but avec l’OL contre Lille, Endrick a réussi ses débuts. Malgré un statut de "star", le Brésilien est arrivé avec humilité et se sent parfaitement bien dans le groupe, à l’heure où il fait état d’une clause de rappel pour le Real Madrid.

    La "Endrick-mania", personne n'y échappera. C’est le cas depuis une vingtaine de jours et ce n’est pas prêt de s’arrêter. En marquant son premier but dimanche pour sa première avec l’OL, le Brésilien a tout fait pour que toute la France du football continue à parler de lui. C’est le propre des "stars" avec des attentes élevées et donc des tirades enflammées ou des critiques acerbes. Pour le moment, tous les avis sont dithyrambiques concernant Endrick, malgré sa capacité à tirer à foison. Il ne reste plus qu’à espérer pour l’OL que tout s’étire dans la durée. Une aventure de six mois et même moins ? Depuis quelques heures, le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano a remis de l’huile sur le feu en rapportant que le Real Madrid disposerait d’une clause de retour qui tient jusqu’au 20 janvier prochain.

    "Encore mieux que ce que je pouvais imaginer"

    Avec l’annonce du renvoi de Xabi Alonso, qui ne le faisait pas jouer, cela a forcément mis le feu aux poudres. Endrick va-t-il mettre les voiles bien plus tôt que prévu ? En interne, on rabâche les paroles de Michael Gerlinger prononcées lors de la présentation du joueur. À savoir que tout avait été écrit dans le communiqué d’annonce du 23 décembre dernier. Il n’est fait état d’aucune clause, ce qui pousse à dire que l’aventure ne se finira pas prématurément. Encore moins, avec les propos tenus par le principal intéressé, qui aurait le dernier mot, après la victoire à Lille"Je me sens déjà comme à la maison. Tout le monde m’a bien accueilli, je peux parler en portugais ou en anglais et faire des blagues. C’est encore mieux que ce que je pouvais imaginer." Une idylle qui ne demande qu'à durer.

