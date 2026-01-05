L'OL réagit à l'éventuelle clause sur les matchs joués par Endrick

Qualifié depuis dimanche après les quatre jours pour homologuer son contrat, Endrick va faire ses débuts à Lille. Un premier match qui a forcément poussé à poser la question de la fameuse clause des 25 matchs qui aurait été imposée par le Real Madrid.

Elle a mis du temps à arriver car l'attention était avant tout portée sur Endrick, mais Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ont forcément eu le droit à la question. Il n'y avait pas de médias espagnols pour la présentation du Brésilien ce lundi, mais le sujet de la clause des 25 matchs a bien été abordé. Endrick va-t-il devoir jouer a minima toutes ces rencontres pour que l'OL ne paie pas une "pénalité" au Real Madrid ? Questionné, Michael Gerlinger a apporté une réponse que certains diront politique. "On a publié tout ce qu'il faut publier à l'annonce du prêt. On va payer un prix maximum de prêt, point. Il n'y a rien d'autre dans le contrat".

"Il va pouvoir jouer 25 matchs et même plus !"

Le prêt payant est d'un montant d'un million d'euros "maximum", selon le club rhodanien, somme qui équivaut à la prise en charge de la moitié du salaire d'Endrick sur les six prochains mois. Pas de clause donc sur un nombre de matchs qui seraient plus qu'hypothétiques. Dans les faits, Endrick ne peut actuellement jouer que dix-huit matchs au maximum suivant le calendrier de l'OL, plus deux de Ligue Europa qui s'ajouteront bientôt. Cependant, dans un brin d'humour, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ont assuré que le Brésilien "va pouvoir jouer 25 matchs, ne vous inquiétez pas" et "même plus", a surenchéri le directeur général allemand dans un grand sourire.