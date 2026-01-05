L'attraction Endrick : l'OL tient-il son nouveau joyau ?

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" faisait son retour en direct. Pour la première émission en 2026, l'équipe de TKYDG est revenue sur la présentation d'Endrick ainsi que la très bonne passe de Pavel Sulc à l'OL ces dernières semaines.

    L'heure de la reprise a sonné pour l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones". Ce lundi, votre émission a fait sa première en 2026 et il y avait de quoi débattre. Le nouveau numéro a bien évidemment tourné autour de la présentation d'Endrick comme la première recrue hivernale de l'OL. Le Brésilien est devenu l'attraction du club lyonnais depuis plus de dix jours et la conférence de presse qui s'est tenue ce lundi l'a confirmé. Face à tout cet engouement, l'équipe de TKYDG s'est logiquement posé la question de ce que peut apporter Endrick dans le système lyonnais dans lequel Pavel Sulc a trouvé sa place comme on a pu le voir à Monaco. Et si, à 19 ans, il a les épaules pour résister à toute cette pression positive pour le moment.

    Un focus sur Hauts Lyonnais et son 16e de Coupe de France

    Pour y répondre, nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont pu compter sur le regard d'Ahmed Aït Ouarab. L'entraîneur de Hauts Lyonnais était l'invité de ce premier numéro de l'année ce qui a été l'occasion de faire un focus sur le club de National 3. Quand l'OL ira jouer une qualification en huitième de finale de Coupe de France dimanche à Lille, le club rhodanien se frottera à Lorient du côté d'Andrézieu pour un seizième historique.

