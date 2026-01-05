Mercato : Endrick à l’OL, un "long travail" pour Matthieu Louis-Jean

Prêté pour les six prochains mois à l’OL, Endrick va renforcer le secteur offensif. Un travail de longue haleine de la part de la cellule de recrutement.

Il faut encore patienter quelques jours pour le voir revêtir le maillot de l'OL, mais en se présentant officiellement devant la presse ce lundi, Endrick a franchi une étape supplémentaire dans son acclimatation à son nouvel environnement. L'exercice a été passé sans encombre, le tout sous le regard de Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. Les deux dirigeants lyonnais avaient logiquement le sourire au moment de voir le Brésilien poser fièrement avec le numéro 9 devant les journalistes et photographes présents pour cette présentation.

Cette conférence de presse, même si elle reste anecdotique, représente un travail de longue haleine. "Ça a été un long chemin. On a pris les premiers contacts dès la fin du mercato estival. On avait ciblé un joueur en particulier qui pouvait être libérable en janvier et apporter une plus value", a confié Louis-Jean au moment de décrire l'avancée des négociations.

"Il a un côté animal dans sa façon de jouer"

Le directeur technique de l'OL a salué "l'intégration très rapide" d'Endrick dans le groupe lyonnais alors qu'il n'est là que depuis une semaine. Cependant, il demande de "laisser du temps" à un joueur qui est resté sur le banc ces six derniers mois avec le Real Madrid. Le club madrilène, remercié par Michael Gerlinger, a aussi mené le jeu avec des "négociations longues" menées par le directeur général tandis que Matthieu Louis-Jean a fait avancer le dossier avec les représentants du jour.

Si l'OL a "dû gérer et faire attention à ce qui pouvait sortir dans la presse", tout est bien qui finit bien pour un dossier qui a débuté "dès le lendemain de la fin du mercato estival". Ayant fait "le choix de ne pas recruter un attaquant qui n'allait pas forcément apporter une plus value", la direction lyonnaise espère désormais voir Endrick briller sous le maillot lyonnais avec "sa capacité à prendre la profondeur, son côté animal dans sa façon de jouer". Premiers éléments de réponse dimanche à Lille pour les seizièmes de finale de Coupe de France.