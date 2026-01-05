Actualités
Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Endrick à l’OL, un "long travail" pour Matthieu Louis-Jean

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Prêté pour les six prochains mois à l’OL, Endrick va renforcer le secteur offensif. Un travail de longue haleine de la part de la cellule de recrutement.

    Il faut encore patienter quelques jours pour le voir revêtir le maillot de l'OL, mais en se présentant officiellement devant la presse ce lundi, Endrick a franchi une étape supplémentaire dans son acclimatation à son nouvel environnement. L'exercice a été passé sans encombre, le tout sous le regard de Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. Les deux dirigeants lyonnais avaient logiquement le sourire au moment de voir le Brésilien poser fièrement avec le numéro 9 devant les journalistes et photographes présents pour cette présentation.

    Cette conférence de presse, même si elle reste anecdotique, représente un travail de longue haleine. "Ça a été un long chemin. On a pris les premiers contacts dès la fin du mercato estival. On avait ciblé un joueur en particulier qui pouvait être libérable en janvier et apporter une plus value", a confié Louis-Jean au moment de décrire l'avancée des négociations.

    "Il a un côté animal dans sa façon de jouer"

    Le directeur technique de l'OL a salué "l'intégration très rapide" d'Endrick dans le groupe lyonnais alors qu'il n'est là que depuis une semaine. Cependant, il demande de "laisser du temps" à un joueur qui est resté sur le banc ces six derniers mois avec le Real Madrid. Le club madrilène, remercié par Michael Gerlinger, a aussi mené le jeu avec des "négociations longues" menées par le directeur général tandis que Matthieu Louis-Jean a fait avancer le dossier avec les représentants du jour.

    Si l'OL a "dû gérer et faire attention à ce qui pouvait sortir dans la presse", tout est bien qui finit bien pour un dossier qui a débuté "dès le lendemain de la fin du mercato estival". Ayant fait "le choix de ne pas recruter un attaquant qui n'allait pas forcément apporter une plus value", la direction lyonnaise espère désormais voir Endrick briller sous le maillot lyonnais avec "sa capacité à prendre la profondeur, son côté animal dans sa façon de jouer". Premiers éléments de réponse dimanche à Lille pour les seizièmes de finale de Coupe de France.

    à lire également
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Endrick (OL) : "Je suis là pour me fondre dans le collectif"
    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 5 Jan 26 à 17 h 00

      Normalement, l'attaque Lyonnaise sera redoutable et redoutée par toutes les équipes adverses. Non seulement il est capable de marquer à tout moment, mais il va concentrer sur lui l'attention des défenseurs et cela pourrait donner de l'espace pour les Sulc, Moreira, puis Fofana et Ernest N. J'ai hâte de voir comment Fonseca va construire son équipe....

      Signaler
    2. Bidibulle
      Bidibulle - lun 5 Jan 26 à 17 h 23

      Fonseca , il a du taf pour mettre en musique tout ca.
      On l attend!
      Il a doit deja avoir 3 ou 4 systemes en tete.

      Il faut conforter les dynamiques Sulc et Moreira, conforter Tolisso, installer Endrick!

      C est trés emballant ce qui se profile .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Mercato : Endrick à l’OL, un "long travail" pour Matthieu Louis-Jean 16:20
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Endrick (OL) : "Je suis là pour me fondre dans le collectif" 15:41
    Romy Fournier, arbitre
    Coupe de France féminine : Romy Fournier au sifflet d'ASSE - OL Lyonnes 15:20
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Revivez la conférence d'Endrick 14:25
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : quand Tolisso compare Sulc à Müller 13:40
    Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
    Mercato : après l’Arabie saoudite, Toko Ekambi (ex-OL) va découvrir le Qatar 12:50
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL - Mercato : les premiers mots d'Endrick ce lundi à 14h30 12:00
    Romain Perraud, latéral de Lille
    Pour Lille - OL, Bruno Genesio pourra compter sur un retour de suspension 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : Saint-Etienne - OL Lyonnes finalement le 10 janvier 11:00
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques 10:15
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée 09:30
    Michele Kang lors de Manchester United - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : l’espoir d’un retour sur le trône européen 08:45
    Impliqué sur 16 buts à l'OL, Pavel Šulc ne s'arrête plus 08:00
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    Ligue 1 : l’OL finit la phase aller à deux points du podium 07:30
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    TKYDG : combien de buts va marquer Endrick en six mois à l'OL ? 04/01/26
    Alexsandro défenseur de Lille
    Exclu lors de Lille - Rennes, Alexsandro manquera la venue de l’OL 04/01/26
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Mali en quarts 04/01/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    OL Lyonnes : Shrader seule joueuse en salle pour l’entraînement public 04/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut