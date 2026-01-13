Coupe Gambardella : l'OL se déplacera à Hyères le 1er février

Vainqueur d'Annecy au tour précédent, l'OL attendait de connaitre son adversaire pour les seizièmes de finale de la Coupe Gambardella. Le tirage au sort effectué ce mardi midi a réservé le FC Hyères, pensionnaire de Régional, aux Lyonnais.

La génération 2004 aura-t-elle des successeurs cette saison en Coupe Gambardella ? Quatre ans après le titre acquis par Mohamed El Arouch et ses coéquipiers face à Caen, l'OL est à la recherche d'un nouveau succès dans la compétition. Les belles promesses de la première partie de saison des joueurs de Florent Balmont poussent logiquement à croire à un parcours un peu plus florissant que les dernières saisons. Encore faut-il le confirmer sur la durée, chose la plus difficile à faire en coupe. Les U18 lyonnais ont pu le voir dimanche dernier à Annecy, pensionnaire de Régional 1 : rien n’est donné dans une telle compétition.

Un match piège par excellence ?

Rien ne sert donc de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, d’autant plus au stade des seizièmes de finale. Ce mardi, les coéquipiers d’Adil Hamdani et Rémi Himbert, qui redescendent pour les besoins de la compétition, ont découvert qui sera leur prochain adversaire dans cette Coupe Gambardella. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a mis le FC Hyères sur la route des Lyonnais. Ces derniers se rendront dans le sud de la France le dimanche 1er février pour affronter le club de Régional. Un adversaire à la portée de l'OL sur le papier, mais attention au piège.