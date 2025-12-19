Mercato : El Arouch à la relance dans un club partenaire de l’OL ?

Laissé libre par le RWD Molenbeek ces derniers jours, Mohamed El Arouch pourrait bien rebondir en Afrique. Le jeune milieu serait proche de s’engager avec l’Ittihad Tanger, qui vient de signer un partenariat avec l’OL.

Il était le joyau du centre de formation, celui sur lequel les espoirs et les attentes étaient les plus grandes ces dernières années. Fer de lance de l’équipe de l’OL qui a soulevé la Coupe Gambardella en 2022, Mohamed El Arouch n’a pas connu la trajectoire attendue entre Rhône et Saône. Malgré des débuts en pros, il a enchaîné les pépins physiques, au point de tomber dans une dépression. Apprécié par John Textor, le milieu avait alors choisi de s’exiler à Botafogo pour retrouver le plaisir du jeu. Seulement, l’aventure n’a duré que quelques semaines, avant un retour en Europe, toujours grâce à Eagle Football.

Un cadre propice à son épanouissement ?

Ayant signé au RWD Molenbeek en février 2025, El Arouch n’a pas pu relancer sa carrière, au point que le club belge a choisi de casser le contrat du natif d’Orange il y a quelques jours. À 21 ans, Mohamed El Arouch reste encore un jeune joueur et va tenter une nouvelle relance. En Afrique selon nos confrères de Foot Mercato. Le vainqueur de la Gambardella devrait s’engager avec l’Ittihad Tanger. Le club marocain vient récemment de signer un partenariat avec l’OL. Comme quoi le club lyonnais n’est jamais bien loin de son ancienne pépite.