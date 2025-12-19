Actualités
Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
Mohamed El Arouch à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : El Arouch à la relance dans un club partenaire de l’OL ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Laissé libre par le RWD Molenbeek ces derniers jours, Mohamed El Arouch pourrait bien rebondir en Afrique. Le jeune milieu serait proche de s’engager avec l’Ittihad Tanger, qui vient de signer un partenariat avec l’OL.

    Il était le joyau du centre de formation, celui sur lequel les espoirs et les attentes étaient les plus grandes ces dernières années. Fer de lance de l’équipe de l’OL qui a soulevé la Coupe Gambardella en 2022, Mohamed El Arouch n’a pas connu la trajectoire attendue entre Rhône et Saône. Malgré des débuts en pros, il a enchaîné les pépins physiques, au point de tomber dans une dépression. Apprécié par John Textor, le milieu avait alors choisi de s’exiler à Botafogo pour retrouver le plaisir du jeu. Seulement, l’aventure n’a duré que quelques semaines, avant un retour en Europe, toujours grâce à Eagle Football.

    Un cadre propice à son épanouissement ?

    Ayant signé au RWD Molenbeek en février 2025, El Arouch n’a pas pu relancer sa carrière, au point que le club belge a choisi de casser le contrat du natif d’Orange il y a quelques jours. À 21 ans, Mohamed El Arouch reste encore un jeune joueur et va tenter une nouvelle relance. En Afrique selon nos confrères de Foot Mercato. Le vainqueur de la Gambardella devrait s’engager avec l’Ittihad Tanger. Le club marocain vient récemment de signer un partenariat avec l’OL. Comme quoi le club lyonnais n’est jamais bien loin de son ancienne pépite. 

    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "La motivation sera grande" au FC Saint-Cyr Collonges
    2 commentaires
    1. Avatar
      lito - ven 19 Déc 25 à 16 h 55

      Quelle trajectoire étrange quand même. A 21 ans il a déjà fait le tour du monde, on a l'impression qu'il est déjà cramé pour la suite de sa carrière

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - ven 19 Déc 25 à 17 h 13

      🙏🙏🙏

      Signaler

