Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et Nasroallahi El Guartit, président de l’Ittihad Riadi de Tanger (@OL)

Eagle Football Group (ex-OL Groupe) s’associe avec l’Ittihad Riadi de Tanger

  • par David Hernandez

    • Comme avancé ces derniers jours, l’OL, via Eagle Football Club, a bouclé un partenariat de trois saisons avec l’Ittihad Riadi de Tanger.

    C’était la journée des officialisations de partenariats ce lundi pour l’OL. Après avoir rendu public le partenariat signé depuis quelque temps avec la République du Congo, le club lyonnais a officialisé une autre implantation sur le sol africain. Comme avancé ces derniers jours, l’Ittihad Riadi de Tanger devient partenaire d’Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique lyonnais. Le contrat scellé porte sur une durée de trois saisons et a été officialisé dimanche soir avant OL - PSG. Présent aux côtés de Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, Nasroallahi El Guartit salue "un pas décisif vers la professionnalisation de notre club."

    Quatre axes majeurs dans ce partenariat

    Pensionnaire de la première division marocaine, l’Ittihad Riadi de Tanger va pouvoir profiter de l’expertise de l’OL en matière de formation. Eagle Football Group annonce quatre axes principaux dans ce partenariat qui s’étend jusqu’en 2028. 

    • L’accompagnement du staff technique et de formation dans la mise en place de méthodologies d’entraînement adaptées aux standards internationaux
    • Le développement et la structuration de la cellule de haute performance et de recrutement
    • Le soutien au développement de l’académie et des programmes de formation de jeunes talents marocains
    • La création de synergies opérationnelles et de partage d’expertise entre les équipes d’Eagle Football Group et celles de l’Ittihad Riadi de Tanger.
