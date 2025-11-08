Actualités
Un nouveau partenariat à venir pour l’OL en Afrique ?

  • par David Hernandez

    • Quelques mois après la fin du partenariat historique avec le Dakar Sacré-Cœur, l’OL devrait de nouveau s’implanter en Afrique. Le club lyonnais devrait s’associer avec l'Ittihad Tanger, qui évolue en D1 marocaine.

    L’annonce avait donné lieu à une vraie interrogation. Après une décennie de partenariat, l’OL et le Dakar Sacré-Cœur avaient officialisé la fin de leur collaboration durant l’été. Une nouvelle qui intervenait alors que le futur du club lyonnais avait été mis mal en point avec la rétrogradation administrative en Ligue 2 puis le sauvetage express. En souhaitant miser sur la jeunesse, l’OL aurait pu profiter un peu plus de son entente avec le club sénégalais, mais finalement, les deux entités avaient convenu de l’arrêt de la collaboration effective depuis 2015. L’absence de gros partenariat en Afrique devrait rapidement prendre fin, d'après L'Équipe, puisque l’OL devrait bientôt s’implanter au Maroc.

    Un club reconnu à l'échelle marocaine

    Il existait déjà une coopération technique dans le pays africain ces dernières années car le club rhodanien avait signé un contrat de trois saisons avec l’Académie Mohammed VI en 2019. Néanmoins, après le premier centre de formation marocain, l’OL va signer un partenariat avec un club de l’élite marocaine, qu’est l'Ittihad Tanger. Cela devrait également se faire sur la base de trois saisons. Il devrait permettre à l’OL de capter les meilleurs Marocains formés au sein du Royaume, mais aussi les meilleurs jeunes du continent africain en vue d’une arrivée future entre Rhône et Saône.

