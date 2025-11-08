OL - PSG : Luis Enrique apprécie "le football pratiqué" par les Lyonnais

  • par David Hernandez

    • Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a eu de belles paroles envers Paulo Fonseca et l’OL. Le coach du PSG voit ce déplacement comme un bon test face aux différentes absences dans son groupe.

    C’est un choc qui va se jouer sans quelques étoiles. Depuis plusieurs jours, l’accent est mis sur les absences auxquelles est confronté Luis Enrique. Sur les derniers jours, le coach du PSG a vu Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes rejoindre l’infirmerie après les matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions. Un coup dur pour le club parisien, mais pas forcément une épine dans le pied. "Je suis très motivé parce que j’aime les défis ! C’est un moment particulier car nous devons trouver des solutions, mais je suis positif, a déclaré Luis Enrique ce samedi en conférence de presse. Il faut accepter ces choses qui arrivent dans le football, et c’est le quotidien du football de haut-niveau."

    "Une belle opportunité de montrer que nous sommes une équipe"

    Il est vrai que malgré les blessures, le PSG garde un effectif bien plus pléthorique que celui de l’OL. Les solutions sont bien plus nombreuses, même si Luis Enrique n’hésite pas à faire appel à certains jeunes. Mais la situation est quand même bien différente de celle vécue par son homologue lyonnais. Battu en Ligue des champions par le Bayern Munich mardi, le leader de la Ligue 1 veut relever la tête à Décines, contre une équipe qui s’attire la sympathie d’Enrique. "Nous voulons gagner ce match, face à une belle équipe, et un bon entraîneur. J’aime le football qu’ils jouent. C’est aussi un beau stade, et ce sera un moment important pour nous. Le match à Lyon sera une belle opportunité de montrer que nous sommes une équipe, nous abordons ce match avec beaucoup d’ambition."

    Si le PSG se retrouve diminué, l'OL fera surtout face à une bête blessée.

