Mata (OL) : "Ne pas oublier d'où on vient"

Dans le creux de la vague avec trois matchs sans victoire, l'OL affronte le PSG dimanche soir à Décines. Taulier du groupe, Clinton Mata estime que les attentes ont changé depuis le début de la saison.

Le PSG va arriver avec pas mal de blessés. Est-ce le bon moment pour jouer le club parisien ?

Clinton Mata : Ça ne regarde que le PSG, moi je suis juste concentré sur mon équipe. Ils ont des joueurs importants qui ne seront pas là, et c’est à nous de faire la différence, de garder notre plan de jeu et de faire les choses bien. Ça reste le PSG, la meilleure équipe en Ligue 1. Ils ont quand même des joueurs de qualité : même s’ils n’ont pas leurs cadres, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence.

Vous enchaînez les matchs depuis le début de saison. Ça tire sur les organismes ?

Je pense qu’on était préparés, nous les cadres, à enchaîner plus de matchs. On a plus d’expérience que d’autres joueurs qui commencent leur carrière maintenant. Par rapport à ça, on gère plutôt très bien. Le staff est là pour nous aider à optimiser la récupération au maximum.

"On a un groupe très jeune, qui prend de l'expérience"

En gagnant dimanche, vous reviendrez à deux points du PSG. Cela semble presque inespéré après la période estivale vécu...

Je pense que beaucoup de gens oublient qu’on vient de très loin. En début de saison, tout le monde nous voyait en deuxième division, ensuite peut-être que des gens ne nous voyaient pas dans le Top 6. Finalement, on y est et on veut faire mieux que l’année dernière. On a un groupe très jeune, qui prend de l’expérience. On est très contents de notre position actuelle. Nous, les joueurs expérimentés, préférons prendre la pression et laisser les jeunes prendre de l’expérience sur le terrain. Ils sont en train de se développer et on croit en eux.

Sans donner une note, comment jugez-vous cette première partie de saison ?

On s’attendait à une saison difficile. On a un groupe vraiment jeune et on a moins de possibilités par rapport au nombre de joueurs. Mais pour nous, le plus important était d’être au rendez-vous dès le début du championnat, de grandir match après match et de faire mieux que l’année dernière.