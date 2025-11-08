Actualités
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

Fonseca (OL) : "Naturellement, nous avons des joueurs plus fatigués"

  • par David Hernandez

    • En annonçant le forfait de Pavel Sulc et l'incertitude autour de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca a jeté un froid sur le choc OL - PSG. Un match dans lequel les joueurs lyonnais devront être à 100% malgré les absences parisiennes.

    Sulc blessé, Tolisso incertain. Est-ce que cette série de blessures à l'OL vous inquiète ?

    Paulo Fonseca : C'est la situation des matchs. Je ne veux pas trouver d'excuses. Mais la réalité, nous avons beaucoup de matchs. Nous n'avons pas une équipe longue avec beaucoup de solutions. Mais ce sont les joueurs que nous avons. J'ai confiance en tous les joueurs. Nous avons préparé le match avec ambition.

    Naturellement, c'est le troisième match de la semaine. Nous avons des joueurs qui ont joué tous les matchs. Naturellement, ce sont des joueurs plus fatigués. Mentalement, je pense que non. Je pense que l'équipe est bien.

    Vous avez souvent la possession. Est-ce que vous vous attendez à l'avoir un petit peu moins dimanche ?

    Bien sûr. C'est un match dans lequel nous devons passer peut-être plus de temps sans le ballon. Mais comme je l'ai dit, nous voulons, quand nous avons le ballon, aussi avoir la possibilité d'attaquer. Mais je pense que le principal, c'est d'être rigoureux défensivement et d'être équilibré.

    "C'est un match qui nous oblige à voir plus vite, à penser plus"

    Pour l'instant, face aux grosses équipes du top 5 et du top 6, ça va plutôt bien. Qu'est-ce qu'il faut prendre de ces matchs contre le PSG ?

    Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un match contre la meilleure équipe d'Europe. C'est un match dans lequel nous devons être concentrés, comme nous l'avions fait quand nous avons joué contre les meilleures équipes du championnat. Mais c'est aussi un match difficile, parce qu'il y a une équipe très agressive. Nous n'avons pas beaucoup de temps, car le match est déjà demain. C'est un match peut-être un peu différent, comme le PSG est normalement une équipe très agressive au moment du pressing. Nous devons prendre des décisions plus simples, plus vite, pour avoir la possibilité d'attaquer.

    Quand on reçoit le champion d'Europe, est-ce un match normal ?

    C'est un match qui nous oblige à travailler plus, à voir plus, à penser plus. C'est aussi un match qui nous motive plus. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup jouer en Europe.En ce moment, le problème, c'est le temps. Nous n'avons pas le temps pour préparer comme nous voulons, préparer des matchs contre PSG. Mais ce n'est pas une excuse, c'est la réalité.Nous devons préparer le mieux possible.

