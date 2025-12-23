Sorti sur blessure après la demi-heure de jeu en Coupe de France, Takumi Minamino a été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou. Le Japonais manquera donc toute la seconde partie de saison de Monaco.

Sa sortie n’avait que peu de place au doute. En pleurs au moment de quitter la pelouse de l’Abbé-Deschamps dimanche en Coupe de France, Takumi Minamino ne reportera très certainement plus le maillot de l’AS Monaco cette saison. Obligé de laisser ses coéquipiers à la 36e minute du 32e de finale de Coupe de France, le Japonais a vu le verdict être sans appel : rupture du ligament antérieur du genou. Fin de saison donc et une absence supplémentaire dans les rangs monégasques avant de recevoir l’OL, le 3 janvier prochain pour la dernière journée de la phase aller.

Cascade d'absences dans la Principauté

Pour ce match de retour de trêve hivernale, Monaco devra en effet faire sans Denis Zakaria, suspendu suite à un jaune faisant sauter son match de sursis. Les Sénégalais Lamine Camara et Krépin Diatta sont à la CAN, tandis que des incertitudes planent toujours au-dessus d’Ansu Fati (ischio-jambier gauche), en réathlétisation, de Paul Pogba (mollet gauche), Vanderson (gêne au quadriceps gauche) et Philipp Köhn (coup au genou droit).