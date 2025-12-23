Actualités
Takumi Minamino lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa
Takumi Minamino lors d’Etoile Rouge – Monaco en Ligue Europa (Photo by OLIVER BUNIC / AFP)

Minamino victime d’une rupture du ligament croisé avant Monaco - OL

  • par David Hernandez

    • Sorti sur blessure après la demi-heure de jeu en Coupe de France, Takumi Minamino a été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou. Le Japonais manquera donc toute la seconde partie de saison de Monaco.

    Sa sortie n’avait que peu de place au doute. En pleurs au moment de quitter la pelouse de l’Abbé-Deschamps dimanche en Coupe de France, Takumi Minamino ne reportera très certainement plus le maillot de l’AS Monaco cette saison. Obligé de laisser ses coéquipiers à la 36e minute du 32e de finale de Coupe de France, le Japonais a vu le verdict être sans appel : rupture du ligament antérieur du genou. Fin de saison donc et une absence supplémentaire dans les rangs monégasques avant de recevoir l’OL, le 3 janvier prochain pour la dernière journée de la phase aller.

    Cascade d'absences dans la Principauté

    Pour ce match de retour de trêve hivernale, Monaco devra en effet faire sans Denis Zakaria, suspendu suite à un jaune faisant sauter son match de sursis. Les Sénégalais Lamine Camara et Krépin Diatta sont à la CAN, tandis que des incertitudes planent toujours au-dessus d’Ansu Fati (ischio-jambier gauche), en réathlétisation, de Paul Pogba (mollet gauche), Vanderson (gêne au quadriceps gauche) et Philipp Köhn (coup au genou droit).

    à lire également
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    OL - CAN 2025 : Mata et l’Angola s’inclinent d’entrée

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Takumi Minamino lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa
    Minamino victime d’une rupture du ligament croisé avant Monaco - OL 09:30
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    OL - CAN 2025 : Mata et l’Angola s’inclinent d’entrée 08:45
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato 08:00
    Endrick (Real Madrid)
    Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick 07:30
    Saël Kumbedi lors d'OL - Reims en mai 2023
    Mercato : l'OL officialise le transfert de Saël Kumbedi à Wolfsburg 22/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc finit très fort 2025 22/12/25
    Alexandre Lacazette face à Denis Zakaria lors de Monaco - OL
    Monaco sans ses milieux Denis Zakaria et Lamine Camara face à l'OL 22/12/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête 22/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : la réserve assure avant les vacances 22/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Coupe de France : Lille - OL aura lieu le 11 janvier à 21 heures 22/12/25
    Les supporters de l'OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : plusieurs centaines de places solidaires offertes 22/12/25
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Face à l'OL, le FC Saint-Cyr Collonges a savouré l'expérience 22/12/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola entrent en piste 22/12/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Coupe de France : l'OL laisse un tiers de la recette au FC Saint-Cyr Collonges 22/12/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : l'OL reste solide en 32es 22/12/25
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : premier capitanat pour Maitland-Niles 22/12/25
    OL - Coupe de France : la qualification et c'est tout 22/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    L'OL commencera l'année à Monaco puis à Lille 22/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut