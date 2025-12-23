Actualités
Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
Clinton Mata lors d’Afrique du Sud – Angola à la CAN 2025 (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

OL - CAN 2025 : Mata et l’Angola s’inclinent d’entrée

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Premier Lyonnais à faire ses débuts à la CAN 2025 lundi, Clinton Mata était titulaire avec l’Angola. Le défenseur de l’OL s’est incliné 2-1 face à l’Afrique du Sud.

    Son départ, couplé à celui de Moussa Niakhaté, a poussé la direction sportive de l’OL à réfléchir à un renfort défensif pour le mois de janvier. Toutefois, l’absence de Clinton Mata dans les rangs lyonnais pourrait bien ne pas dépasser les deux matchs. Si le Sénégal de Niakhaté fait partie des favoris à la victoire finale dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Angola cherche avant tout à sortir des poules dans un premier temps. Ce n’est malheureusement pas le premier match disputé lundi qui va aider Mata et ses compatriotes à se mettre en bonne position pour cet objectif.

    Un match déjà crucial vendredi

    Au lendemain du lancement de cette CAN au Maroc, l’Angola affrontait l’Afrique du Sud à Marrakech. Devant plus de 45 000 spectateurs, les Palenças Negras ont lancé la compétition avec une défaite 2-1. Dans une rencontre plutôt équilibrée, Mata a joué les 90 minutes, mais n’a rien pu faire pour empêcher sa sélection d’encaisser deux buts. Un dès la 21e minute avant un second à dix minutes de la fin alors que l’Angola avait réagi avant la pause à l’ouverture du score. Si quatre des six meilleurs troisièmes des poules passent, l’Angola ne devra pas se manquer vendredi face au Zimbabwe, également battu pour son premier match.

    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mar 23 Déc 25 à 9 h 39

      Tant mieux, grand respect a l'Angola hein, mais si on peut récupérer Mata rapidement c'est quand meme mieux

      Signaler
      1. j.f.ol
        j.f.ol - mar 23 Déc 25 à 9 h 40

        🤣👍

        Signaler

    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
