Coupe de France : Lille - OL, un duel bien connu

  • par Gwendal Chabas

    • Pour la troisième fois sur les quatre dernières éditions, Lille et l'OL vont s'affronter en Coupe de France. Les deux fois précédentes ont souri aux Lyonnais.

    Jamais deux sans trois pour l'OL ? On peut l'espérer, même si tout indique que le déplacement à Lille le 11 janvier (21 heures) prochain sera difficile. Dimanche, juste avant son match face à Saint-Cyr Collonges (3-0), l'Olympique lyonnais a appris qu'il affronterait, en cas de qualification, le LOSC en 16es de finale de la Coupe de France. Une confrontation devenue presque un classique de la compétition ces dernières années.

    Paulo Fonseca était l'entraîneur du LOSC

    En effet, c'est la troisième fois sur les quatre dernières éditions du tournoi que les deux clubs se retrouvent. Il s'agissait toujours de 8es de finale d'ailleurs, le sort nous conduisant un peu plus tôt à cette affiche en 2026. En février 2023, les Rhodaniens avaient sorti les Nordistes aux tirs au but après une partie très agréable à suivre (2-2, 4-2 tab). Un an plus tard, également à Décines, Gift Orban et Rayan Cherki avaient dompté le groupe de... Paulo Fonseca (2-1).

    De quoi rappeler des souvenirs à l'actuel entraîneur de l'OL. Ce sera la 8e affrontement entre les deux rivaux dans l'histoire de l'épreuve. Ces duels entre l'Olympique lyonnais et Lille sont aujourd'hui ancrés dans le microcosme du football français, ces deux formations ayant plus ou moins les mêmes ambitions depuis quelques années. Ce 16e de finale sera l'occasion pour elles de croiser le fer pour la 114e fois depuis 1951.

    Laisser un commentaire

