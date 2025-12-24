OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec

Relégué sur le banc depuis un mois, Adam Karabec marque le coup à l’OL. Des rumeurs ont fait état d’un retour au Sparta Prague. Une information démentie par le club tchèque.

Ce devait être un match pour se relancer. Finalement, le rendu n'a pas été à la hauteur des espérances. Dimanche soir, pour la venue du FC Saint-Cyr Collonges, Paulo Fonseca avait choisi de revenir à un système en 4-2-3-1. Une tactique qui sied mieux à Adam Karabec que le 3-5-2-1 utilisé ces dernières semaines par l'OL. Titulaire sur le côté droit de l'attaque, le Tchèque a fait du Karabec, et ça n'a pas vraiment été positif. N'ayant pas réussi à déborder, ni même à faire parler sa patte gauche, l'ailier n'a pas marqué des points et est sorti à la 66e minute, remplacé par Rachid Ghezzal.

Une option d'achat à 3,5M€

Plutôt intéressant sur ses premiers matchs, Adam Karabec a finalement vu les défenses de Ligue 1 s'adapter à son jeu arrêté, limitant ainsi son influence. N'ayant connu qu'une seule titularisation depuis la fin de la trêve de novembre avant le match de coupe, le Tchèque est rentré dans le rang. Au point que certains ont avancé un retour prématuré au Sparta Prague dès cet hiver. Une information erronée et démentie par le club tchèque lui-même. Interrogé par Nova Sport, Tomáš Rosický, légende du foot national et directeur sportif du club, a fait le point sur la situation. "Il n'y aura pas de retour cet hiver. L'OL dispose d'une option d'achat qu'il peut activer ou non. Tout repose entre les mains du club français". Face à l'effectif limité, on imagine mal l'OL se séparer d'un joueur ayant disputé 21 matchs, d'autant plus avec les blessures de Fofana et Nuamah.