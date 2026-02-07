Actualités
L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
L’entrée des joueurs de l’OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Face au FC Nantes, l'historique récent plaide pour l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Au-delà de sa belle série de victoires, l'OL s'avance face au FC Nantes avec un avantage sur les dernières confrontations. Les Nantais ont gagné 1 seul des 13 précédentes rencontres.

    On serait tenté d'écrire que l'OL arrive sur les rotules chez un FC Nantes qui tousse. Les deux rencontres de dimanche (face à Lille) et mercredi (contre Laval) ont forcément entamé les réserves d'un groupe qui tire déjà sur la corde en raison des absents. Pour les Lyonnais, la série de 7 sorties en 21 jours prend fin ce samedi soir à la Beaujoire, contre un adversaire qui lui convient assez bien.

    Alors qu'ils ont remporté leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues, les Rhodaniens ont perdu seulement une fois face aux Nantais lors des 13 précédentes oppositions. Un revers dommageable néanmoins, puisqu'il a eu lieu en demi-finales de la Coupe de France en avril 2023 (1-0).

    9 victoires de l'OL sur les 13 derniers matchs

    Depuis 2020, le bilan témoigne de 9 succès pour les septuples champions de France, en plus des 3 résultats nuls. On se rappelle notamment du 3 à 0 lors du duel le plus récent. C'était le 30 novembre 2025, avec un doublé de Martin Satriano lors des 75 ans de l'OL.

    Mais il faut bien préciser que les Canaris avaient joué toute la seconde période à 10 suite à l'exclusion de Junior Mwanga. Leur saison reste par ailleurs très décevante, et ils devront batailler jusqu'au bout pour leur maintien. Actuellement 16es et donc barragistes, les coéquipiers d'Anthony Lopes n'ont plus gagné à la maison depuis le 30 août 2025. Inverseront-ils la dynamique ce 7 février ? Ils remporteraient alors la 120e confrontation entre les deux clubs.

    2 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - sam 7 Fév 26 à 13 h 07

      Ouais, comme l'historique favorable qu'on avait à domicile contre Toulouse.

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - sam 7 Fév 26 à 13 h 18

      Oui on est quand même dans une position de faiblesse avec tous ces blessés 😢
      On va quand même jouer pour gagner mais il y a une telle différence en terme de récupération entre les deux équipes que de toute façon on aura du mal à chaque duel.

      Non vraiment la LFP aurait du déplacer ce match à Dimanche 🙄

      Un nul je prends en tout cas 🍀

      Signaler

