OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés

Joli derby pour l'OL Lyonnes dimanche contre Saint-Étienne. À ce jour, 6 500 places ont été vendues. Rappelons qu'Olympique-et-Lyonnais vous fait profiter de billets à moitié prix.

L'OL Lyonnes enchaîne cette semaine. Après Marseille en Coupe LFFP mercredi (4-0), il reçoit Saint-Étienne dimanche. La rencontre est programmée à 15 heures et se jouera dans le grand stade de Décines. Une première pour le derby féminin qui se contente du GOLTC habituellement.

Un duel déséquilibré sur le papier, entre le leader du classement en D1 et l'avant-dernier. Surtout que les Lyonnaises ont gagné les deux confrontations de la saison jusqu'à présent. D'abord 2 à 0 dans le Forez, puis 0 à 6 en janvier, toujours chez le voisin, en 16es de finale de Coupe de France.

Animation roller avant et après le match

Le club a prévu d'animer son avant et son après-match en proposant une sortie roller. Est-ce que cela a attiré les spectateurs ? En tout cas, ils sont plus de 6 500 à avoir pris leur place pour la confrontation dominicale. Si vous souhaitez les rejoindre, rappelons qu'Olympique-et-Lyonnais vous offre la possibilité de profiter d'un tarif à moitié prix grâce au code promo OLETLY à rentrer sur le lien suivant (cliquez ici).