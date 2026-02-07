Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif

  • par Gwendal Chabas

    • En déplacement sur la Côte d'Azur ce samedi, la réserve de l'OL est sur une excellente dynamique. Elle est invaincue depuis six matchs.

    Un week-end sur la Côte d'Azur, mais pas pour les vacances. À deux pas de la Méditerranée, la réserve de l'OL affronte ce samedi le FC Riviera (14h30). Il s'agit du club basé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce match comptera pour la 15e journée de National 3.

    Sans Enzo Molebe, une attaque à repenser

    Avec l'idée pour les jeunes Lyonnais de poursuivre leur excellente série. Ils ont gagné leurs deux dernières affiches contre Lyon-La Duchère (2-3) puis Seyssinet (3-1). Ils sont invaincus lors de leurs six dernières sorties. Cependant, ils devront composer sans Enzo Molebe, double buteur lors de ces deux affiches. L'attaquant est parti à Montpellier en prêt lors du mercato hivernal.

    Face à eux, une formation azuréenne qui lutte pour son maintien. Actuellement 9e, elle possède six longueurs de retard sur les protégés de Gueïda Fofana, 7es du classement. Ces derniers sont dans le ventre mou, mais avec "seulement" quatre unités de moins que le 3e. Les Gones ont 20 points dans la besace, et espèrent enchaîner une nouvelle victoire pour, éventuellement, s'offrir le droit de regarder vers le haut.

    à lire également
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL hérite de Mérignac en 8es de finale

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h) 10:10
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif 09:25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    À Nantes, l'OL s'en sortira aussi grâce à sa défense 08:40
    Nantes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    Mercato : Tessmann "a tout donné" pour pouvoir être à l’OL 07:30
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC 06/02/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Nantes - OL : Ghezzal seul retour, première convocation pour Kamara 06/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL recevra le Paris FC le 8 mars à 20h45 06/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Ligue Europa : Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste 06/02/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 06/02/26
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Coupe de France : l'OL recevra Lens le jeudi 5 mars (21h10) 06/02/26
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes devra encore se passer d'Endler et Micah pour le derby 06/02/26
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca s'exprime sur une potentielle prolongation à l'OL 06/02/26
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : Tolisso ne fera finalement pas le voyage à Nantes 06/02/26
    Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes
    Kantari (Nantes) : "L'OL n'est pas qu'une équipe qui marque" 06/02/26
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Nantes - OL : Tolisso de retour à l'entraînement, Kluivert et Yaremchuk absents 06/02/26
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : le derby en clair 06/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut