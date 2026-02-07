OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif

En déplacement sur la Côte d'Azur ce samedi, la réserve de l'OL est sur une excellente dynamique. Elle est invaincue depuis six matchs.

Un week-end sur la Côte d'Azur, mais pas pour les vacances. À deux pas de la Méditerranée, la réserve de l'OL affronte ce samedi le FC Riviera (14h30). Il s'agit du club basé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce match comptera pour la 15e journée de National 3.

Sans Enzo Molebe, une attaque à repenser

Avec l'idée pour les jeunes Lyonnais de poursuivre leur excellente série. Ils ont gagné leurs deux dernières affiches contre Lyon-La Duchère (2-3) puis Seyssinet (3-1). Ils sont invaincus lors de leurs six dernières sorties. Cependant, ils devront composer sans Enzo Molebe, double buteur lors de ces deux affiches. L'attaquant est parti à Montpellier en prêt lors du mercato hivernal.

Face à eux, une formation azuréenne qui lutte pour son maintien. Actuellement 9e, elle possède six longueurs de retard sur les protégés de Gueïda Fofana, 7es du classement. Ces derniers sont dans le ventre mou, mais avec "seulement" quatre unités de moins que le 3e. Les Gones ont 20 points dans la besace, et espèrent enchaîner une nouvelle victoire pour, éventuellement, s'offrir le droit de regarder vers le haut.