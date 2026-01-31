Actualités
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d’OL – PAOK (UEFA)

OL : Paulo Fonseca félicite le centre de formation

  par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • Décisifs jeudi lors du succès face au PAK (4-2), les représentants de l'OL Académie semblent avoir le vent en poupe. Paulo Fonseca s'est confié sur sa gestion des jeunes.

    Rémi Himbert, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez auraient, dans un autre temps, participé au 16e de finale de la Coupe Gambardella ce samedi. Quant à Khalis Merah, Mathys De Carvalho et Tiago Gonçalves, il n'est pas écrit qu'ils auraient eu leur place à leur âge dans un autre OL. Pourtant, tous ces garçons à peine majeurs, voire pas encore pour certains, ont aidé l'Olympique lyonnais dans sa campagne de Ligue Europa.

    Au quotidien avec le groupe professionnel

    Avec en point d'orgue ce festival contre le PAOK (4-2) jeudi. Le lendemain, Paulo Fonseca s'est exprimé sur sa manière de fonctionner avec eux. "Le centre de formation fait un travail magnifique. Après, nous avons la possibilité de voir les joueurs venir travailler à plusieurs reprises avec nous. On peut les préparer à notre style de jeu, a expliqué le Portugais. Tous ceux qui ont évolué jeudi sont ceux qui s'entraînent avec nous. Ils ont beaucoup progressé et sont prêts à aider l'équipe."

    Quotidiennement ou presque au plus près du groupe, il ne tient ensuite qu'à eux de profiter des chances données. Elles sont plus ou moins nombreuses selon les profils. "Ça dépend du moment et des besoins. Ce sont les opportunités qui décident. On a aussi Adrien Tarascon (arrivé début décembre) qui se charge de leur progression. Il fait du travail individuel avec eux afin de les initier à nos principes."

    2 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - sam 31 Jan 26 à 15 h 35

      Bravo à nos jeunes "académiciens" !

      C'est fait, Roman Iaremchuk arrive à Lyon en prêt !

      "Allez l'OL" !

    2. OL-91
      OL-91 - sam 31 Jan 26 à 15 h 44

      Voici un Ukrainien qui devrait pouvoir envoyer des missiles !

