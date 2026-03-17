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Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes - Le Havre : avec Charlène Laur au sifflet

  • par Gwendal Chabas

    • De retour de son périple en Côte d'Ivoire, OL Lyonnes prépare son quart de finale de Coupe de France mercredi. Un match face au Havre qui sera dirigé par Charlène Laur.

    La soif de titres de cette équipe n'est pas assouvie. Quelques jours après la victoire 1-0 face au PSG en finale de la Coupe LFFP, OL Lyonnes doit faire un pas de plus vers un autre objectif national. Comme Kadidiatou Diani a pu le dire après le match de samedi, l'ambition de ce groupe est de réaliser le quadruplé. Cela passe par le gain de la Coupe de France, notamment.

    Car les Lyonnaises n'ont plus soulevé ce trophée depuis 2023. Sur leur route, elles retrouveront Le Havre mercredi (15 heures), adversaire déjà croisé mardi dernier et largement battu (3-0). Cette fois-ci, le contexte sera différent puisque ce sera un quart de finale. Cette rencontre sera d'ailleurs dirigée par Charlène Laur, que les joueuses de Jonatan Giráldez ont par exemple croisée lors de la réception de Lens en janvier (1-0).

    Strasbourg en cas de qualification

    L'arbitre sera épaulée par ses consoeurs Claire Dewost et Violette Le Chevert. Pas d'arbitrage vidéo cette fois-ci, mais l'officielle numéro 4 en charge des changements et du temps additionnel sera Joana das Neves.

    On peut ajouter que ce week-end ont eu lieu les premiers quarts de finale de l'épreuve. Le Paris FC a sorti le Petit Poucet Caen (2 à 0). Mais l'affiche qui nous intéresse était celle entre Nantes et Strasbourg. Et ce sont les Strasbourgeoises qui ont gagné en Loire-Atlantique sur le score de 1 à 0. Elles pourraient affronter les Rhodaniennes en cas de qualification.

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